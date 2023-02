MMA : Ragnar Le Breton salement mis en garde, « attends-toi à la guerre »

En attendant son combat dans l’octogone au mois de mars prochain lors de l’ARES 19, Ragnar Le Breton vient de se prendre un gros coup de pression de son adversaire Daniel Lentie dans une interview avec le média La Sueur. Le combattant d’élite en kickboxing n’a pas maché ses mots envers Michel Venum dans cet entretien.

Populaire sur les réseaux avec ses vidéos humoristiques, Ragnar Le Breton a fait ses débuts en MMA il y a quelques jours dans un combat qui s’est déroulé en Suisse sans une caméra face à Xavier Lessou avec une cuisante défaite et un oeil au beurre noir mais qui lui a permis de valider sa participation à l’ARES 19. Cet affrontement a fait débat sur la validité du combat, l’entraineur de Ciryl Gane, Fernand Lopez a clarifié la situation pour calmer le scandale sur ce sujet.

Avant de se retrouver face à Ragnar Le Breton, Daniel Lentie a décidé de faire monter la pression et d’avertir Ragnar Le Breton, il a notamment déploré que son rival ait obtenu le droit de se battre au détriment d’autres combattants peut être plus méritant que lui :

« C’est pas que je le dénigre Ragnar Le Breton, rien à voir, je respecte tout le monde et tout… Mais là je me dis on va lui donner cette chance alors que y’a des mecs, même ici à la salle avec nous qui travaillent dur, c’est des mecs ça fait des années qu’ils travaillent dur, ils cherchent juste à avoir cette même chance et là, on va la donner à Ragnar… »

Le Camerounais a poursuivi en conseillant à Ragnar Le Breton de faire marche arrière en venant s’excuser face à lui pour révéler que sa démarche de faire ses débuts en MMA est une mascarade.

« Bon, je trouve ça dommage mais bon, voilà je me suis dit comme il veut. Et apparemment j’ai cru comprendre que c’est lui qui a décidé de m’affronter. Et bah j’ai dit ok, il y a pas de souci. Mais bon je veux juste lui dire, je lui laisse encore une dernière chance de venir s’excuser ici dans ma salle. Me dire « Bon grand frère excuse-moi, c’était pour rigoler, laissons tomber le combat ». Et comme ça je vais laisser tomber. »

Daniel Lentie qui compte 6 défaites sur ses 7 derniers combats s’est ensuite expliqué sur la raison pour laquelle son adversaire devrait s’excuser.