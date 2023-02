PSG vs Bayern Munich en streaming live direct

PSG vs Bayern Munich, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir au Parc des Princes c’est le match au sommet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint Germain aura la pression face au club Allemand. Avec Kylian Mbappé pressenti sur le banc des remplaçants, Lionel Messi et Neymar titulaires, les Parisiens vont tenter lors de match aller de prendre une option pour la qualification au prochain tour du tournoi.

Ce mardi 14 février au Parc des Princes, le Paris Saint Germain actuellement en tête du championnat de France Ligue 1 va essayer de se relancer après les défaites face à l’OM et Monaco, pour cela les Parisiens vont devoir battre le club Bavarois entrainé par Julian Nagelsmann. L’entraineur Parisien, Christophe Galtier va pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé, l’attaquant français annoncé forfait figure finalement dans la liste des joueurs convoqués pour ce choc mais ne devrait pas débuté la rencontre.

La composition probable du PSG : Donnarumma – Mendes, Ramos, Marquinhos, Hakimi – Soler, Danilo, Verratti, Zaïre-Emery – Messi, Neymar. La composition probable du Bayern Munich : Sommer – Davies, De Ligt, Upamecano, Cancelo – Musiala, Kimmich – Coman, Leroy, Müller – Choupo-Moting.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Paris Saint Germain vs Bayern Munich en streaming légal et en haute définition en France.