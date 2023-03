Ciryl Gane vs Jon Jones en streaming live direct

Ciryl Gane vs Jon Jones, suivez le combat au sommet du MMA en live à partir de 2h du matin, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport 2. Cette nuit dans la T-Mobile Arena de Las Vegas c’est le match au face à face au sommet des arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) entre le combattant français et l’américain. Bon Gamin peut devenir le premier représentant tricolore sacré champion à l’UFC.

Les caméras de RMC Sport suivent cet événement au plus près, les fans de Ciryl Gane étaient déjà sur place à 2h de l’ouverture des portes de la T-Mobile Arena pour venir soutenir le français dans l’arène face à Jon Jones pour la ceinture des poids lourds seulement 4 ans après ses débuts en MMA (12 combats, 11 victoires pour 1 défaite). L’UFC, c’est la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde, avec plus de 688 millions de fans et 188 millions de followers sur les réseaux sociaux. L’UFC produit plus de 40 événements en direct par an dans les arènes les plus prestigieuses du monde. Le MMA (Mixed Martial Arts) légalisé en France à partir de 2020, est une discipline réunissant tous les sports de combat. Gane s’est exprimé sur cet événement

« Je suis motivé et je sais quelles sont mes motivations. Je suis remonté, je me sens prêt, bien dans la tête. Ça va être une très belle guerre. » s’est exprimé Gane au micro de RMC Sport avant le combat pour tenter de rentrer dans l’histoire du MMA face à Jon Jones pour lequel Drake n’a pas hésité à miser la somme de 500 000 dollars sur une victoire de ce dernier.

L’UFC 285 avec Ciryl Gane vs Jon Jones sera disponible exclusivement en France sur RMC Sports.

▶️Pour les anciens et les nouveaux abonnés petite astuce ! 🚨Le saviez-vous ? Pour accéder à RMC Sport, vous pouvez aussi caster votre application mobile RMC Sport vers votre Box Android ou Smart TV Android. Pour les non abonnés, le combat c’est là : https://t.co/MyHoJbIA1U pic.twitter.com/TNXjHilXl4 — RMC Sport (@RMCsport) March 4, 2023