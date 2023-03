MMA : La malédiction de Drake donne la victoire à Ciryl Gane

Comme à chaque événement sportif, Drake vient encore d’afficher son pronostic et c’est fois-ci c’est concernant le combat de MMA entre Ciryl Gane et Jon Jones. Avec sa poisse légendaire le rappeur Canadien pourrait bien porter malheur au combattant américain avec deux mises pour un total de 500 000 dollars en la faveur d’une victoire de ce dernier.

Jon Jones est gagnant pour Drake !

Drake a perdu le week-end dernier 400 000 dollars en pariant sur la victoire de Jake Paul sur Tommy Fury mais cela n’a pas assagi le rappeur Canadien qui a décidé de remettre ça en misant sur le combat au sommet de la nuit prochaine entre les deux poids lourds de l’UFC, Ciryl Gane et Jon Jones. Drizzy ne pense pas que Bon Gamin va gagner ce duel et a donc fait deux mises sur la victoire de son rival.

Un bon signe pour Ciryl Gane

En effet Drake a affiché sur son compte Instagram son pari de 250 000 dollars sur une victoire par soumission de Jon Jones sur Ciryl Gane et une autre pour le même montant sur une victoire par KO. Pour le chanteur Canadien l’issue du combat ne fait donc aucun doute, reste à connaitre la manière, l’Américain va triompher et cela peut rassurer le français car Drizzy est mondialement connu pour avoir une réputation de chat noir, il porte fréquemment la poisse aux équipes et aux athlètes qu’il soutient même si cela n’est l’affecte pas sa passion pour continuer de parier sur les plus événements sportifs de la planète.