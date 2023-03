La terrible désillusion de Ciryl Gane qui s’incline dès le 1er round face à Jon Jones

Ciryl Gane n’a pas fait le poids face à Jon Jones dans la cage qui a facilement remporté le combat la nuit dernière dans le choc au sommet du MMA à Las Vegas.

C’est encore une grosse désillusion pour le combattant Français, plus d’un an après sa défaite contre Francis Ngannou, Ciryl Gane pouvait entrer dans l’histoire lors de l’UFC 285 en devenant le premier français champion de l’UFC chez les poids lourds mais l’espoir n’a pas fait long feu. Jon Jones a confirmé qu’il est bien le « Greatest Of All Time » avec ce combat dans l’octogone suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde.

Après avoir fait son entrée sur le classique du rap français Zoo de Kaaris, Ciryl Gane s’est fait rapidement mettre au sol dès le début du premier round mis en difficulté sur une guillotine malgré un kick dans la coquille de l’américain dans les premières seconde avant de taper pour s’incliner par soumission après seulement 2 minutes 4 secondes de combat dans l’arène. Jon Jones compte désormais un bilan de 27 victoires pour une seule défaite alors que Bon Gamin enchaine une seconde défaite en 13 combats.

« Cette défaite est très douloureuse » a commenté Ciryl Gane après cet échec, il est apparu très marqué en conférence de presse suite à sa défaite express contre Jon Jones.

💔🇫🇷 Gane au sol dépité. Jones qui jubile. Le contraste est terrible… #UFC285 pic.twitter.com/FM7YjZAXvq — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 5, 2023