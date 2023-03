Cédric Doumbé déglingue Ciryl Gane pour sa danse sur du Aya Nakamura

Depuis sa défaite face à Jon Jones, Ciryl Gane prend cher dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les réactions des autres athlètes tel que Cédric Doumbé qui lui a reproché le fait se s’être affiché en train de s’ambiancer sur un morceau de Aya Nakamura à la salle d’entrainement.

Dans une séquence devenue virale sur la toile, une vidéo dévoile la réaction de Francis Ngannou en direct devant les images de la déroute de Ciryl Gane (battu par soumission dès le premier round). Mort de rire, le Camerounais s’est moqué de la performance de Bon Gamin face à son adversaire, Jon Jones qui a pris à cette occasion le titre de champion de l’UFC des poids lourds. Un autre combattant français de MMA, Cédric Doumbé qui a vaincu par KO au deuxième round Pawel Klimas le week-end dernier vient également de s’en prendre au champion français de muay-thaï pour sa préparation à cet événement dans son passage à l’émission Clique sur Canal Plus en s’expriment sur ce duel au sommet de l’UFC 285.

Aya Nakamura prend une balle perdue de Cédric Doumbé !

Depuis le combat perdu de Ciryl Gane, le kickboxeur français actuel champion poids welter Glory n’a pas été tendre avec compatriote et vient d’en remettre une couche lors de son passage télévisé sur la chaîne cryptée. « Quand tu combats un adversaire comme Jon Jones, tu ne peux pas arriver en disant : Bon gamin, on vend des cœurs, en dansant sur du Aya Nakamura, en jouant à Fifa » déclare Cédric Doumbé à l’antenne de Canal Plus avant de donner un conseil au natif de La Roche-sur-Yon en Vendée afin de changer d’entraineur pour ce type de combat en remettant en cause les capacités de Fernand Lopez à préparer un athlète pour un tel événement.

« Le problème vient de son coach, Fernand Lopez, qui est un très bon comédien. Je n’ai rien contre lui, c’est un très bon manager. Si tu veux aller à l’UFC ou dans les plus grandes organisations, tu peux y aller avec Fernand Lopez, il va t’y amener. » explique Cédric Doumbé avant de poursuivre, « En terme de combat, ce n’est pas l’entraîneur qu’il lui faut, ce n’est pas un entraîneur compétent. ».

Avant l’affrontement face à Jon Jones, Cédric Doumbé avait annoncé la défaite de Ciryl Gane et fait référence au début de sa déclaration à la séquence relayée sur Internet il y a quelques temps dans laquelle Bon Gamin danse sur le titre Bobo de Aya Nakamura paru en 2021 tout en reprenant les paroles du morceau. La vidéo a refait surface ce week-end suite à la victoire de Jones dans l’octogone utilisée par les internautes pour se moquer de Gane en déplorant que cela n’est pas digne d’un combattant de MMA.

