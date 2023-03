Francis Ngannou se moque de la déroute de Ciryl Gane, sa réaction est magique

La première réaction à chaud de Francis Ngannou devant les images de la prestation de Ciryl Gane face à Jon Jones est éloquente, le combattant de MMA Camerounais est mort de rire face à la déroute du français.

Francis Ngannou a quitté l’UFC laissant libre sa ceinture de champion des poids lourds mais n’a pas manqué de suivre l’événement du week-end dernier qui a tourné court. Le choc entre Ciryl Gane et Jon Jones a déçu le public. Il n’a pas eu de duel, le français n’était pas à la hauteur de ce sommet et n’a tenu que 2 minutes dans la cage face à son adversaire facile vainqueur de l’affrontement dès le premier round. Face à cette débâcle, Bon Gamin croule sous les critiques depuis dimanche et les réactions sont unanimesn sans aucune pitié à son encontre tout comme celle du Camerounais.

Francis Ngannou hilare face à la cuisante défaite de Ciryl Gane

Filmé en train de suivre le main-event de l’UFC 285 à de Las Vegas, Francis Ngannou était tout sourire avant de lever les bras samedi soir après la victoire par soumission au premier round de Jon Jones et a apprécié l’humiliation de Ciryl Gane comme le prouve les images révélées ce lundi de The Predator en train suivre le combat à la télévision, l’athlète Camerounais est hilare devant la piètre performance de son ancien adversaire qu’il avait battu au mois de janvier 2022 avant de quitter officiellement l’UFC.

« Je n’avais pas prévu que ce combat serait aussi court, il aurait pu être plus long. J’ai été surpris de la façon dont le combat s’est terminé. Ciryl a été surpris aussi, parce qu’il ne se défendait même pas. Il ne pensait pas qu’une soumission viendrait de là où il était. C’était une très belle performance de Jones » a confié dans sa déclaration après ce combat, Francis Ngannou avant d’expliquer qu’il aimerait affronter Jon Jones, mais selon lui, ce face à face n’aura malheureusement jamais lieu. « Ce combat n’a pas eu lieu et n’aura probablement jamais lieu maintenant qu’il a un très long contrat avec l’UFC. Donc cela ne se produira plus » explique le Camerounais à ce sujet.

🎥 La réaction de Francis Ngannou à la victoire de Jones 😅 pourquoi il est mort de rire comme ça 😭😭 pic.twitter.com/OFLLUXQIxe — ARENA (@MMArena_) March 6, 2023