Les réactions s’enchainent après la défaite dans l’octogone de Ciryl Gane face à Jon Jones, le combattant français de MMA croule sous les critiques depuis sa déroute dans la cage et l’ancienne superstar de l’UFC, Chael Sonnen vient d’en remettre une couche en livrant son avis sur la prestation ratée de Bon Gamin.

Chael Sonnen ne remet pas en cause la préparation, ni l’entrainement de Ciryl Gane avec son coach Fernand Lopez mais justifie sa défaite par une raison toute simple, la peur. Selon lui le français a été terrifié de combattre face à Jon Jones et c’est son mental qui a failli sur le ring au moment de combattre son adversaire dans des propos retranscrits par le média Middle Easy. Le pratiquant américain d’arts martiaux mixtes dans la catégorie des poids mi-lourds suggère que Gane n’a pas été effrayé de la lutte de son adversaire mais qu’il était trop nerveux comme l’atteste son coup de pied entre les jambes dans les premières secondes du combat, cela l’aurait ensuite fait douter.

J’ai été choqué de voir ça !

« Ciryl Gane était mort de peur face à Jon Jones ! J’ai été choqué de voir ça, mais la manière dont il a essayé de le fuir », explique-t-il avant de continuer son argumentation, « même si je n’ai jamais vraiment cru en Gane, je ne veux pas tirer sur l’ambulance, ou l’enfoncer alors qu’il est au plus bas. J’ai été à sa place. Mais il faut aussi voir qu’il n’était pas le 1er choix pour ce combat. Francis Ngannou l’était. Il n’était pas le 2ème non plus, c’était Stipe ».

« Mais même en prenant en compte ce paramètre, je ne pouvais pas savoir que Ciryl Gane serait terrifié », poursuit Chael Sonnen avant de conclure, « D’après ce qu’on me raconte, je n’ai jamais pu le vérifier personnellement, mais Ciryl Gane aurait été professionnel en muay thaï. Donc il a l’habitude d’être debout et il préfère ça. Le combat allait forcément démarrer dans son domaine de prédilection, il n’a pas le droit d’avoir peur. ».