Booba atomise Ciryl Gane, « C’était perdu d’avance »

L’entreprise de démolition contre Ciryl Gane se poursuit pour Booba qui est visiblement un grand fan de MMA et n’hésite pas à livrer son avis très acerbe sur la préparation du combattant français pour défier Jon Jones.

Booba démolit la préparation de Ciryl Gane

Ciryl Gane est un combattant d’arts martiaux mixtes français qui participe à la division poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship. Champion intérimaire de la catégorie du 7 août 2021 au 22 janvier 2022, il était invaincu dans sa carrière professionnelle de MMA avant d’être battu par Francis Ngannou l’année passée.

Surnommé Bon Gamin, il a mis KO l’Australien Tai Tuivasa au mois de septembre avant d’obtenir la chance de devenir le premier athlète français champion de l’UFC ce samedi 4 mars face à Jon Jones mais l’américain a facilement triomphé après pourtant 3 années d’absence dans la compétition. Le français a perdu le duel par soumission dès le premier round après seulement deux minutes de combat et depuis Booba ne le lâche plus avec un nouveau gros tacle afin de fustiger sa mentalité pour un combattant de MMA d’un tel niveau.

L’attitude du français n’est pas digne d’un champion !

Booba a fait sa propre analyse sans aucune pitié sur la défaite Ciryl Gane à l’UFC 285 qui ne devrait pas apprécier les propos du fondateur du 92i à son encontre. Le DUC de Boulogne a tout d’abord déploré le choix de la musique d’entrée l’arène du combattant français pour avoir choisi un titre de son rival Kaaris, un mauvais choix selon lui avant de monter dans l’octogone même si ce n’est pas ce qui a entrainé son échec. D’après Kopp les déclarations et l’entrainement de Bon Gamin ne sont pas dignes d’un athlète professionnel de MMA comme il vient de le prouver avec une ancienne interview.

En effet Booba a partagé une vidéo dans laquelle Ciryl Gane explique ne pas s’entrainer au quotidien mais uniquement lorsqu’il prépare un gros combat comme celui contre Jon Jones et ne s’être quasiment pas préparer pour le précédent affrontement contre Tai Tuivasa. « Malheureusement je suis fainéant, la vérité c’est que c’est ça. Je m’entraine quand il y a un combat annoncé, j’ai été dangereux, oui j »ai été très vite dans le bain de… tout de suite beaucoup de médias. Tout de suite beaucoup d’opportunités, professionnels et extra-combat, puis la famille, il faut donner du temps à la famille, il faut aussi se reposer, ce qui fait que je… c’est un peu un regret » décrit tout d’abord Bon Gamin dans cet entretien.

Le pire discours d’un athlète

« Je m’entraine que lorsque j’ai une annonce de combat. J’ai fait mon combat contre Tai Tuivasa, j’ai fait du semblant d’entrainement, de temps en temps tu pouvais m’apercevoir à la salle et j’ai recommencer à m’entrainer quand on a annoncé le retour de Vegas. » assume ouvertement Ciryl Gane avant d’ajouter l’avoir toujours clamer d’être un fainéant. « Je l’ai toujours dit d’ailleurs, j’ai toujours été honnête, j’ai jamais dit que j’étais un gros bosseur, j’ai toujours dit que j’étais un fainéant et qu’il y a des mecs à la salle qui travaillent 3 fois plus que moi, tu prends l’année, tu regardes comment ils se sont entrainés. Combien de fois par jour, frère ils s’entrainent si ce n’est pas 5 fois plus que moi et moi j’en suis là. ».

« Sûrement le pire discours d’un athlète de haut niveau. C’était perdu d’avance. » a réagi Booba avec un drapeau de pirate en relayant la séquence pour déplorer le manque de professionnalisme de Ciryl Gane qui a sans doute contribué à sa déroute contre Jon Jones bien mieux préparer pour ce combat de haut niveau.

Article en lien : Booba s’adresse à Francis Ngannou pour battre Jon Jones