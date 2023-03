Jake Paul fuit en courant face à Floyd Mayweather puis le provoque sur Twitter

Les retrouvailles entre Floyd Mayweather et Jake Paul ont failli mal tourner ! En 2021, avant le combat entre son frère Logan et l’ancien champion du monde de boxe, Jake avait ouvertement provoqué Money en lui dérobant sa casquette avant de le narguer mais dans leur dernière rencontre, le Youtubeur a eu bien du mal à assumer ses actes passées.

Jake Paul et Floyd Mayweather ont tous les deux assisté cette semaine à un match NBA entre Miami et Cleveland. Après la rencontre, à la sortie du Miami-Dade Arena, le Youtubeur a été interpellé par l’équipe de Floyd, un face à face qui aurait bien pu virer en une vive altercation entre les différents protagonistes. Mayweather a pris à partie le frère de Logan qui n’a pas fait le malin comme le montre une séquence diffusée sur les réseaux de la confrontation et le boxeur semblait être prêt a en découdre.

Jake Paul a dû s’enfuir en courant

« Bah alors, qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’es plus dur depuis ta défaite ? Qu’est-ce qu’il s’est passé depuis ta défaite ? On tabasse ce gars ? C’est bon, on va le tabasser. Ou tu vas Jake ? Il s’enfuit, regardez le ». crie un des individus dans la vidéo, entouré par les proches de Mayweather, Jake Paul décidé d’éviter une bagarre et prend la fuite en courant.

Après la diffusion des images, Jake Paul a réagi en assurant que Floyd Mayweather avait tout mis manigancé avant de justifier son choix d’être parti en fuyant. Il affirme avoir eu des offre de combats d’exhibition contre Floyd mais que c’est une arnaque pour le public. « Floyd ne veut pas de moi en 1 contre 1 dans un vrai combat. C’est un fait. » décrit-il avant d’ajouter, « Son équipe a appelé la mienne à de nombreuses reprises pour faire l’une de ses ‘exhibitions’. Maintenant, il me tend une embuscade. Viens me voir sur le ring, dans un vrai combat, pas d’exhibition pour voler les fans ».

Floyd if you want to fight 1 on 1 we can do that but don’t try to hop out of 3 cars 25 dudes deep tryna to jump me while I’m tryna enjoy my Wednesday night — Jake Paul (@jakepaul) March 9, 2023