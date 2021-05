Jake Paul nargue Mayweather avec le tatouage “J’ai ta casquette”

Jake Paul vient de troller Floyd Mayweather et cela risque de ne pas plaire au boxeur américain qui risque de devenir avec les deux frères.

Après avoir créé l’événement en conférence de presse ce vendredi lors de la présentation du combat ce vendredi entre son frère Logan Paul et “Money” en dérobant la casquette de ce dernier qui a déclenché une altercation, le Youtubeur Américain vient d’en remettre une couche.

En attendent le combat de boxe d’exhibition fixé pour le 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami, Floyd Mayweather et Logan Paul se sont retrouvés pour une présentation officielle mais Jake Paul s’est immiscé dans le face à face pour faire monter la tension d’un cran et a passablement énervé le célèbre boxeur en lui manquant de respect. Il a décidé de le provoquer en lui prenant sa casquette avant qu’une bagarre n’éclate en raison de ses agissements.

Jake Paul s’était vanté avant cette conférence de presse de vouloir prendre la casquette du champion du monde et il a été fidèle à sa réputation mais en a fait les frais. Roué de coups par la sécurité de Floyd, il a fini avec les vêtements déchirés et un œil au beurre noir. Après l’incident, le Youtubeur a d’abord présenté des excuses ironiques avant que Jake ne poursuive les provocations en renommant son compte avec “Gotcha hat” qui se traduit par “J’ai ta casquette”, “J’ai volé sa casquette parce qu’il vole l’argent des gens avec des combats ennuyeux” a-t-il tweeté avant d’aller encore plus loin en se faisant tatouer “Gotcha hat” sur la jambe et en l’affichant fièrement sur son compte Instagram, le combat sur le ring le mois prochain promet d’être électrique.