Cédric Doumbé dézingue Tony Yoka et lui fait passer un message

Cédric Doumbé est très cash ! Le combattant de MMA a livré son avis sur la défaite de Tony Yoka. Samedi dernier le boxeur français a perdu son deuxième consécutif sur décision partagée des juges face à Carlos Takam au Zénith de Paris, il y a un peu moins d’un an Martin Bakole l’avait déjà battu sur le ring à la surprise générale et se retrouve encore sous le feu des critiques.

Tony Yoka voulait se relancer avec ce combat face à Carlos Takam mais suite à 10 rounds assez intensifs, les arbitres ont nommé le boxeur franco-camerounais âgé de 42 ans vainqueur de ce duel et depuis les réactions se succèdent au sujet de la performance de l’ancien champion du monde amateur dont celle de Cédric Doumbé. L’athlète de MMA n’est pas très tendre avec son compatriote qui compte désormais deux défaites pour onze victoires en professionnel et s’éloigne d’un possible sacre mondial dans sa catégorie.

Après ses propos acerbes contre Tony Yoka dans une interview sur le fait qu’il soit surcoté à mort, Cédric Doumbé vient d’en rajouter sur son compte Twitter suivi par plus de 100 000 internautes avec le message, « Lol je ne dirai rien. J’avais déjà dit qu’il était surcôté il a un potentiel, mais bon je pense qu’il doit aller sous l’eau aussi. Se mettre dans le mal. ». Dans un autre tweet, il s’en prend également à Fernand Lopez, l’entraineur de Ciryl Gane qu’il ne lâche plus depuis la défaite face à Jon Jones et dont il a remis en cause la préparation de son poulain pour cette événement. « On me dit à l’oreillette que Lopez a préparé Tony Yoka pour ce combat. #AngleMort », a-t-il commenté.

Lol je ne dirai rien.

J’avais déjà dit qu’il était #surcôté 🔺il a un potentiel, mais bon je pense qu’il doit aller sous l’eau 🌊 aussi.

Se mettre dans le mal … الله أعلم 👐🏾 — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) March 11, 2023