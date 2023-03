Françis Ngannou démoli par Jon Jones, l’incroyable déclaration

« Si ça avait été Ngannou, ça aurait été le même combat » vient d’affirmer Dana White au sujet du combat entre Jon Jones et Ciryl Gane si ce dernier avait été remplacé dans l’octogone par le combattant Camerounais. Pour le président de l’UFC, il ne fait aucune doute que l’issue de l’affrontement aurait été la même.

Jon Jones a marqué son grand retour à l’UFC après trois années d’absence de la meilleure des façons avec une victoire expéditive face à Ciryl Gane dès le premier round en 2 minutes par soumission. L’américain est devenu le nouveau champion des poids lourds de l’UFC et va défendre son titre dans la cage face à Stipe Miocic puis pourrait selon Dana White prendre sa retraite par la suite cela ne surprendrait pas le boss de l’UFC qui s’est exprimé au sujet de « Bones » dernièrement dans une interview pour la média TMZ sports dans des propos retranscrits par Actu MMA.

Jon Jones aurait détruit Françis Ngannou

D’après Dana White, il ne fait aucune que Jon Jones aurait également battu Françis Ngannou s’il avait été à la place de Ciryl Gane sur le ring lors de l’UFC 285 à Las Vegas. « Je ne serais pas choqué non plus qu’il combatte Stipe Miocic, qu’il prenne sa retraite et qu’il ne se batte plus jamais de sa vie », s’était-il exprimé avant de parler de « The Predator » qui a quitté l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes. « Je pense que c’est exactement de la même manière que le combat se serait déroulé si [Ngannou] était là aussi. Francis et Ciryl ont eu une guerre de 5 rounds, et si Ciryl ne cherche pas la soumission, Ciryl gagne probablement ce combat. À la fin du 5ème round, donc Jones aurait gagné » affirme l’actuel président de l’Ultimate Fighting Championship.

Cette déclaration ne devrait pas laissé indifférent « The Predator » qui après le MMA prépare ses débuts en boxe et a récemment déclaré à l’encontre de White, « Je m’en fous de ce que Dana White dit. C’était ma décision, pas la sienne. C’est donc à lui de faire amende honorable. J’ai fait mes excuses, je vais bien, alors je lui souhaite de faire de même. ». Le prochain combat de Jon Jones devrait lui avoir lieu au début du mois de juillet à l’UFC 290 face à Stipe Miocic.