MMA : Cédric Doumbé atomise encore Ciryl Gane

Après avoir provoqué Conor McGregor pour l’affronter dans l’octogone, Cédric Doumbé ne lâche plus de Ciryl Gane. Il a notamment remis en cause sa préparation pour le combat face à Jon Jones ainsi que les compétences de son entraineur Fernand Lopez, le combattant français vient d’en remettre une couche sans mâcher ses mots à l’encontre de son compatriote.

Ciryl Gane se fait démolir par Cédric Doumbé !

En effet dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Cédric Doumbé vient encore de balancer une grosse attaque contre Ciryl Gane dans son débrief de la victoire de Jon Jones par soumission contre le français à l’UFC 285 pour le titre de champion des poids lourds après lui avoir déjà reproché d’avoir fait une danse sur un morceau d’Aya Nakamura. « Tous ceux qui disent : « ouais il abuse, il aurait pu tenir », écoutez : l’étranglement dans lequel Ciryl Gane était, personne ne peut sortir de ça frère. Il était assis sur lui, tout le poids. Sachant que Jon Jones est plus lourd que Ciryl Gane », affirme Doumbé.

« Incroyable ! Pourquoi n’a-t-il pas défendu dès le début ? Je vais vous expliquer. Je vous l’ai dit déjà. Ciryl Gane, avec tout le respect que je lui dois, et encore je répète, je n’ai rien contre Ciryl Gane. Eh, tout le monde taille ses potes. Moi en l’occurrence c’est pas mon pote. Mais bon, je le taille quand même y a pas de soucis », enchaine Cédric Doumbé puis poursuit, « Ciryl Gane s’est fait caca dessus, tout simplement. ».

« Et moi j’ai les preuves hein, nous hein, on parle avec les preuves. Là où il m’a achevé à la mort, est-ce que vous avez vu dans la cage, à 10-15 secondes du combat le plus important de ta carrière mon frère, l’arbitre il dit : « Touchez vous les gants. » Lui il respecte, il te touche les gants. Toi, tu viens lui tapoter le torse. Pffff. Il faut que tu te mettes en mode Makelélé. Fernand Lopez, il doit virer. » ajoute le pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes avant de terminer, « Si tu veux être champion UFC, il faut que tu te mettes dans le mal. Et se mettre dans le mal, ce n’est pas rester avec Fernand Lopez. ».