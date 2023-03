C’est chaud entre Cédric Doumbé et Kamaru Usman, « J’arrive »

MMA : Règlement de comptes entre Kamaru Usman et Cédric Doumbé

Piqué par Cédric Doumbé, Kamaru Usman n’a pas tardé à répliquer dans une interview pour RMC Sport, « Est-ce que lui combat les plus grand à l’UFC ? Il fait des petits show… S’il veut parler, il sait où me trouver » puis il ajoute en le nommant son « frère » camerounais, « Et vous savez ce que font les frères quand ils doivent se parler ? Ils vont derrière la maison et ils se parlent. S’il veut me parler, il sait où me trouver »..

Cette déclaration est une réponse directe aux récents propos de Cédric Doumbé à l’encontre de Kamaru Usman, « T’es là tu bats des Masvidal, je ne sais pas qui. Gros, viens on va se battre comme des vrais africains. Tu veux faire le Nigérian avec ton pote Francis Ngannou, avec ton pote Israel Adesanya… Moi je vous éteins tous les 3… Non, je rigole, je rigole. ».

Le combattant français de MMA répond aux provocations

Le combattant Français n’a pas attendu bien longtemps pour réagir à la provocation de son rival et s’est exprimé publiquement sur son compte Twitter avec une série de tweets. « Lol @USMAN84kg J’arrive ! T’inquiète on va parler ‼️Occupe toi d’abord du Rocky (Léon Edwards) qui arrive pour toi #UFC286 » commente tout d’abord Cédric Doumbé dans un premier message avant d’enchainer, « Si vous pensez que moi je vais dire #JsuisContentUsman Wallah c’est mal me connaître ».

En attendant de savoir si Kamaru Usman va accepter de combattre Cédric Doumbé dans la cage, le pratiquant nigérian d’arts martiaux mixtes va devoir faire face à Leon Edwards ce samedi 18 mars à l’UFC 286. Le britannique a déjà battu Usman au mois d’aout dernier par KO au cinquième round et va tenter de conserver sa ceinture dans ce combat pour le titre de champion des poids mi-moyens. Le combattant français vient ensuite encore de fustiger la performance de Ciryl Gane face Jone Jones dans son debrief vidéo de ce combat.

