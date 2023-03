MMA : IbraTV se met en difficulté et affronte Baysangur Chamsoudinov

Populaire sur Internet avec plus de 1,5 million de fans sur Instagram et 4,62 abonnés sur sa chaine Youtube, IbraTV est un adepte des sports de combat et a décidé de se frotter au prodige du MMA Factory qui compte déjà à 21 ans 6 victoires pour 0 défaite à son palmarès, Baysangur Chamsoudinov.

IbraTV se frotte à la star de MMA Baysangur Chamsoudinov

Révélé sur Youtube avec ses caméras cachées et double finaliste de la compétition Ninja Warriors, IbraTV est aussi passionné par les arts martiaux et combat en amateur. En 2021, il avait tenté de provoquer Logan Paul pour le défier lorsque l’américain avait proposé 10 000 dollars à celui qui peut le battre. Les deux protagonistes avaient ensuite eu un échange tendu sur sur les réseaux laissant croire à un possible affrontement sur le ring.

« Croyez-moi avec moi il ne va pas sourire après combat, s’il me fait des câlins comme avec Floyd je vais lui arracher l’oreille, je pèse mes mots les gars, on va montrer c’est quoi la France power. Je ne suis pas Floyd mais un youtubeur comme toi, donc tu devrais me gagner facilement, mais si je gagne je rentre en France avec ta copine, tu es d’accord ? » avait tweeté le youtubeur d’origine russe contre Logan Paul mais finalement l’affrontement entre eux ne s’est pas concrétisé au regret des internautes.

Même s’il n’a pu faire ses débuts face à un vrai combattant professionnel, IbraTV continue de se perfectionne et a tenté de défier Baki alias Baysangur Chamsoudinov dans un sparring pour sa chaine Youtube. Même si comme prévu il n’a pas fait le poids face à l’espoir français du MMA en encaissant les coups de son adversaire, il s’est bien défendu et les fans ont salué sa prise de risque ainsi que sa progression dans une séquence qui vaut le détour.