Ragnar Le Breton énervé après l’échec de Ciryl Gane, « C’est lui qui souffre »

Après son combat avorté, Ragnar Le Breton a livré son avis sur la performance de Ciryl Gane face à Jon Jones pour prendre la défense du combattant français face aux nombreuses critiques de ces dernières semaines à son encontre suite à cet échec.

Les attaques contre Ciryl Gane ont agacé Ragnar Le Breton. De passage dans l’émission Clique, l’humoriste est revenu sur la défaite de Bon Gamin dans l’octogone à l’UFC 285 pour le titre de champion des poids lourds dès le premier round après seulement deux minutes de combat. Proche du pratiquant français de muay-thaï et d’arts martiaux mixtes, le comédien qui s’est récemment lancé à son tour dans le MMA en professionnel n’a pas apprécié les virulentes moqueries sur les réseaux et dénonce une injustice de la part du public.

Ragnar Le Breton déplore l’acharnement contre Ciryl Gane !

« J’ai trouvé ça insupportable et indigne d’un pays. C’est un sportif français », s’indigne Ragnar Le Breton puis il poursuit, « J’ai l’impression que les Français se réjouissent du malheur d’un athlète. Ça m’a fait mal au cœur de les voir s’acharner sur lui. C’est notre représentant et il a accompli des choses formidables. ». Le comédien suivi par près de 1 million d’abonnés sur Instagram prend la défense de Ciryl Gane, « Il s’est loupé une fois et alors ? Ça ne fait pas de lui un encu*é, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. L’échec est humain » précise-t-il.

« Tout le monde s’est acharné, y est allé de son petit mot. Alors que le mec vit un truc qui lui fait mal au cœur. Parce que le premier concerné, c’est lui. C’est lui qui souffre » explique Ragnar le Breton. « J’ai même appelé des gens qui se permettaient des critiques sur lui alors qu’ils étaient invités. Des gros lèche-c*ls. Ils venaient en VIP prendre des stories. Et après, dès que c’est Internet, ils envoient des grandes piques. Je leur ai dit : vous êtes des grosses mer*es », décrit le comédien avant de conclure sur le sujet, « Même si t’aimes pas l’humain, même si t’aimes pas le sportif, respecte le fait que le gars va dans une cage se taper. Toi t’es pas capable de le faire. Arrêtez de parler de choses que vous êtes incapables d’accomplir ».