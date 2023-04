Benzema impressionne Cédric Doumbé qui l’avertit, « commence pas à… »

Cédric Doumbé multiplie les sorties médiatiques en ce moment et s’est dernièrement exprimé sur les performances de Karim Benzema sur le ring devant les images d’un de ses entrainements en réponse aux questions du journaliste de l’émission Téléfoot. Le combattant de MMA s’est dit impressionné par la prestation du Ballon D’Or 2022 dans les sports de combat.

Après avoir expliqué le fond de sa pensée dans une récente interview sur Ciryl Gane en affirmant avoir souhaité que le français remporte le combat face à Jon Jones mais qu’il savait d’avance que s’était perdu, Cédric Doumbé était de passage à Téléfoot pour un autre entretien afin de parler de football et de donner son avis sur l’un des meilleurs joueurs français, Karim Benzema dans une séquence en train de pratiquer le kickboxing. Le pratiquant franco-camerounais de MMA a tenu des propos élogieux envers le buteur du Real Madrid avec une pointe d’humour pour lui adresser un avertissement sur le ton de la plaisanterie.

Cédric Doumbé est bluffé par Benzema sur le ring !

“C’est marrant parce que son dernier coup de pied on dirait un coup franc. Je suis assez surpris quand même, techniquement il n’est pas mauvais… KB, c’est pas mal, je pense même qu’on fait le même poids. Donc je ne sais pas ce que tu cherches là” commente tout d’abord Cédric Doumbé en analysant la technique de KB9 qui vient de se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi soir après avoir battu Chelsea (4-0 sur les deux confrontations).

“Tu as ton pain, j’ai le mien, commence pas à empiéter sur mes plates bandes Karim ! Tu commences à trop t’améliorer, on dirait que tu veux venir gratter la ceinture du Glory.”, avertit ensuite Doumbé avec le sourire avant de conclure face aux images de Benzema sur le ring, “C’est une vidéo qui date ? Oui, ça se voit à son dégradé que ça remonte. Techniquement il est bien, je n’avais jamais vu cette vidéo et il est bien. Dans les crochets, la position des jambes.”. En plus d’être un excellent buteur, KB Nueve est donc aussi plutôt à l’aise dans le sports de combat d’après le champion de kick-boxing.