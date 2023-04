Sanglant, l’incroyable histoire derrière le clip de Booba inspiré de Batman

L’anecdote vaut le détour ! Le dessinateur Malec a révélé les dessous de la réalisation du clip Gotham de Booba sorti il y a 4 ans. Le jeune homme a révélé comment il s’est retrouvé à produire la vidéo animée d’un titre de l’album Trône avec les détails sur son travail en compagnie de B2O et l’histoire est assez insolite.

Le visuel du morceau Gotham produit par Twinsmatic cumule désormais plus de 25 millions de vues sur Youtube. « Ils ont allumé l’projecteur, tout est noir par ici. J’ai d’la pure de Bogota, j’monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici » chante Booba dans le refrain de cette chanson avant de se mettre dans la peau de Batman pour le clip animé réalisé par Malec. Ce dernier invité par Kevin Tran sur sa chaîne Twitch s’est exprimé pour la première fois sur cette collaboration avec le DUC. Il a expliqué que tout a débuté avec sa réalisation d’une vidéo sur le titre Centurion visionnée par B2O, par la suite le rappeur du 92 lui propose de mettre en place le visuel d’un autre single.

Les réactions de Booba ont fait halluciner le graphiste !

« En animation, il y a beaucoup de phases de validation. Et j’ai cru comprendre qu’avec Booba, c’était très rapide. » raconte tout d’abord Kevin Tran pour décrire le contexte de cette connexion. « Malec lui envoie le story-board : « Salut Booba, voici le story-board du clip de « Gotham », tu valides ? Tu ne valides pas ? Comment ça se passe ? Est-ce qu’il y a des modifs ? N’hésite surtout pas à me les indiquer, je ferais en sorte que les équipes soient au courant ». Il lui envoie un lien WeTransfer, solide, carré. » décrit-il ensuite. Booba répond très sobrement « Nwar« sans ajouter aucun autre mot.

« Malec lui envoie : « Voilà on a vraiment travaillé les couleurs, ambiance sombre, ambiance terne, comme à Gotham tu vois ! » » poursuit Kevin Tran et encore une fois B2O réagi très simplement avec un simple drapeau de pirate, une réaction assez mystérieuse sur son opinion. Malec continue donc de travailler sur le clip de Gotham avant d’adresser une première version à Booba et celle-ci sera finalement la bonne. « Jamais on ne lui avait dit qu’une V1 était une version finale » explique le vidéaste sur la surprise du graphiste d’avoir une validation dès la première version, il remercie ensuite le rappeur, « Voilà, un mois et demi qu’on travaille ensemble, vraiment belle collaboration, voici la V1 du clip ». « Sanglant » réplique le DUC qui n’aura jamais échangé plus d’un seul mot dans leur conversation et a marqué Malec.