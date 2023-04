“Il va tuer Booba” : La Fouine impressionne, les réactions sont folles

Quand La Fouine dévoile sa musculature, les fans font immédiatement la comparaison avec Booba au point d’imaginer qui serait vainqueur dans un duel sur le ring. Laouni est fier de ses origines Marocaines et l’affiche fréquemment comme dans sa récente publication sur Instagram d’une photo de lui avec le maillot de foot du Maroc mais c’est pour une toute autre raison qu’il a fait parler de lui avec ce fameux cliché.

Tous les auditeurs de rap français se souviennent de la fameuse confrontation entre La Fouine et Booba en 2013 à Miami. Les stars du rap français s’étaient retrouvés par hasard dans une salle de sport de la ville du sud-est de la Floride et ont régler leurs différents en face à face. La bagarre avait été filmée par des caméras de surveillance avant d’être diffusée sur Internet et de faire un énorme buzz. Depuis cette époque les esprits se sont apaisés entre les rappeurs mêmes s’ils habitent toujours tous les deux aux Etats-Unis, Laouni réside désormais dans la ville de Las Vegas et s’est éloigné des clashs sauf que les internautes n’hésitent pas à lui rappeler son conflit avec B2O comme le prouve sa dernière photo relayée sur Instagram.

La Fouine rivalise physiquement avec Booba !

Discret musicalement depuis la parution de son dernier opus en 2021 intitulé XXI mais devenu un adepte de la salle de musculation ces dernières années, La Fouine présente fréquemment des images de son évolution physique qui a énormément changé depuis les années de ses débuts dans le rap. La nouvelle carrure de Laouni impressionne les internautes sur son dernier cliché publié sur les réseaux avec le torse bondé et des biceps volumineux mis en avant par sa posture. Le rappeur originaire du 78 suscite des nombreuses réactions très élogieuses dans les commentaires de sa publication depuis 2 jours et la comparaison avec Booba revient dans des nombreux messages.

“Je penses que la fouine est prêt pour un octogone”, “S’il attrape encore Booba, il va le tuer”, “Même Booba n’est pas prêt”, “Un combat de boxe contre Booba”, “Montre nous les jambes”, “Frère machallah ta gonflé plus que le 5obez dar” peut-on découvrir dans les réactions en commentaire de la photo alors que Booba très actif sur les réseaux n’a pas réagi mais vient encore de mettre en ligne une vidéo de lui dans une séance de sport en train de soulever des poids après avoir dernièrement subi les moqueries de Maes sur jambes jugées trop fines par rapport au reste de son corps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laouni Mouhid (@lafouine78)