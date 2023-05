Cédric Doumbé sur Conor McGregor, « Je suis meilleur que lui »

Conor McGregor a inspiré Cédric Doumbé ! Toujours indécis sur son choix de rejoindre l’UFC ou une autre ligue, le combattant français a demandé l’avis du public pour se décider et multiplie les sorties médiatiques, dans l’une d’elles, il s’est confié sur ce qui lui a donné l’envie de se lancer dans le MMA et fait référence au pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais.

McGregor, c’était moi, affirme Cédric Doumbé

De passage dans l’émission Youtube l’Amuse Bouche animée par Roman Frayssinet, Hakim Djemili, Redouane Bougheraba, Ahmed Sparrow ou encore Djimo, Cédric Doumbé a répondu aux différentes questions sur divers sujets notamment sur ses débuts dans le MMA. « L’incroyable parcours de Cédric Doumbé, du football aux combats full-contact où il est devenu champion du monde en seulement 3 ans. Plongez dans les débuts fulgurants de Cédric avec le Glory et revivez les moments les plus marquants de sa carrière. » décrit la vidéo pour présenter cette interview du champion du kickboxing ayant révélé avoir eu comme source d’inspiration Conor McGregor.

Cédric Doumbé confesse ne pas avoir aimé MMA au lancement de ce nouveau sport de combats, mais lors de son arrivée dans l’hexagone, son avis a radicalement changé en raison d’un combattant en particulier. « Au début, je n’aimais pas le MMA. Mais avant que ça arrive vraiment en France, j’étais déjà dans ce délire. En fait, c’est le rayonnement McGregor » avoue le kick-boxeur franco-camerounais avant d’aller plus loin dans son explication face aux interrogations de ses interlocuteurs.

Le franco-camerounais pense être meilleur que le champion Irlandais

« Je me suis dit : « Attends mais… Je suis meilleur que lui. Quand je le vois, je me dis, c’est moi ». » décrit Cédric Doumbé avant de préciser que c’est principalement sa manière de provoquer les autres combattants qui l’a inspiré. « Alors attention, il est très bon, à la fois le combattant et ce qu’il fait en dehors de la cage. Mais je me suis dit que c’était moi. Le trash-talking, tout ça ».

The Best rêve désormais d’affronter l’Irlandais dans l’octogone et l’a provoqué il y a quelques semaines pour tenter de le défier. « Conor. Je sais que tu es très fort et je le respecte. Mais je suis Cédric Doumbé, le meilleur combattant de la planète. Je te challenge, si tu veux combattre contre un vrai combattant, tu peux m’affronter. », avait-il déclaré dans l’émission Clique au début du mois de mais l’ancien champion de l’UFC n’a pas donné suite à cette requête pour le moment.