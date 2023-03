Cédric Doumbé provoque Conor McGregor et se proclame meilleur combattant de la planète

Après avoir critiqué la préparation de Ciryl Gane pour son combat contre Jon Jones en lui reprochant notamment de s’être affiché sur les réseaux en train de danser et chanter sur un tube d’Aya Nakamura ou encore en émettant des critiques sur les compétence de son entraineur Fernand Lopez à entrainer un combattant pour un événement majeur de l’UFC, Cédric Doumbé veut combattre face à Conor McGregor et a décidé de le faire savoir.

L’ancien candidat de l’émission de téléréalité The Circle Game sur Netflix est toujours invaincu en MMA avec 4 combats pour 4 victoires en moins de deux ans face au Russe Arbi Emiev, à ses compatriotes Phruethukorn Chaichongcharden et Florent Burillon puis le week-end dernier contre le Polonais Paweł Klimas. Cédric Doumbé a terrassé tous les adversaires dans la cage par TKO et souhaite désormais se frotter aux meilleurs combattants du MMA comme Conor McGregor qui compte un impressionnant palmarès avec 22 victoires en 28 combats.

Cédric Doumbé chauffe Conor McGregor !

Encore invaincu dans l’octogone, Cédric Doumbé vient d’afficher ouvertement son ambition dans l’émission Clique en faisant passer un message à The Notorious qui ne s’est pas battu dans la cage depuis le mois de juillet 2021 après deux échecs consécutifs contre l’américain Dustin Poirier. Questionné s’il craint un autre combattant de MMA, le français a répondu négativement avant de défier l’irlandais et les autres têtes d’affiche de l’UFC, « Les adversaires que j’aimerais prendre, ce sont les membres du top 5 ou du top 10 de l’UFC. Des Usman Kamaru, des Colby Covington, des Masvidal, des Khamzat Chimaev, des Conor McGregor, que j’éteins facilement. ».

Cédric Doumbé a continué sa déclaration en défiant McGregor tout en se proclamant comme étant le meilleur combattant du monde et annonce laisser deux rounds à l’ancien champion de l’UFC, « Écoute Conor. Je sais que tu est très fort et je le respecte. Mais je suis Cédric Doumbé, le meilleur combattant de la planète. Je te challenge, si tu veux combattre contre un vrai combattant, tu peux m’affronter. Je te laisserai au moins deux rounds, mais pas un de plus. ».

Conor McGregor n’a pour le moment pas réagi à cette requête de Cédric Doumbé et prépare son retour dans l’octogone pour le courant de cette année face à Michael Chandler.