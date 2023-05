Gato accuse Dala d’être un « batteur de femmes » et refuse de sortir leur feat

Il y a quelques tensions dans le label du 92i de Booba entre Dala et Gato ! Ce dernier s’est récemment attaqué à son compère avec qui il a enregistré un featuring mais en affirmant que ce morceau en commun ne sortira en raison d’une révélation compromettante sur le fait de s’en être pris à une femme.

Tensions dans le label de Booba, Gato s’explique !

Depuis la parution de son ultime album Ultra, Booba a enchainé les collaborations pour faire découvrir des nouveaux artistes signés sur son label, comme SDM, Didi B, Usky ou encore Dala qui a l’honneur de collaborer avec le DUC sur les singles « Fin », « PRT » et « Baby » mais au mois de septembre dernier, le jeune rappeur s’est retrouvé sous le coup d’une grave accusation. Une femme a accusé l’artiste originaire de Mantes la Jolie dans les Yvelines de l’avoir frappé au visage, la victime serait sa bookeuse, lorsque l’affaire a éclaté, B2O a promis d’éclaircir tout cela pour régler cette affaire et depuis plus aucune information n’a filtré sur cette agression jusqu’au coup de gueule de Gato contre le rappeur signé sous le label de La Piraterie.

« Pour les pirates qui demandent pourquoi la chanson POH n’est pas sortie ? Non la chanson POH avec Dala ne sort pas sur aucun service de streaming pas de chaîne Youtube. La chanson a été enregistrée en 2020, la vidéo a été tournée en 2021 en Colombie, mais c’était avant que nous découvrions qu’il était un batteur de femmes. » a confié Gato au sujet de sa collaboration avec Dala enregistré il y a 3 ans n’est jamais sortie et ne sera donc jamais dévoilée en assurant que Dala aurait effectivement frappé une femme.

« Tout ce que nous avons investi dans ce projet était une perte totale, une perte de temps, d’argent et d’énergie. Tout ça parce qu’il n’était pas assez homme pour s’éloigner de ses émotions. Par amour et respect pour les femmes, je refuse de gagner de l’argent avec un agresseur. » précise ensuite Gato sur sa décision d’annuler la parution de ce single. Des propos auxquels ni Booba, ni Dala, n’ont fait le moindre commentaire sur cette sombre affaire.