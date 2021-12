Booba, Dala et JSX kickent fort sur le très énervé « PRT »

Pour finir son année très chargée en actualité musicale, Booba lâche un derier inédit avec « PRT ». Après son dernier tacle contre Gims et sa rumeur de coucherie avec Nabilla, B2O revient en musique dans une collaboration avec ses poulains Dala et JSX sur un nouveau single disponible.

Booba invite Dala et JSX sur un titre sans refrain

Le trio du 92I a frappé fort avec cet inédit pour conclure 2021 de la meilleure des manières avant les fêtes de fin d’année et pour faire plaisir aux fans avec le morceau « PRT ». Le single est produit par Alik et Yako, un duo de producteurs qui a déjà travaillé avec Booba sur les titres « RST » et « 31 » extrait de son album « Ultra« .

La Piraterie frappe très fort

En plus de son dixième album solo, Booba a également enchainé les singles en solo durant cette année dont « Ratpi World« , « Kayna« , « Plaza Athenée« , « Dragon« , « Variant« , « Geronimo« , « TN » disponible uniquement en NFT et enfin « Léo Messi« . Ultra productif, le DUC a aussi collaboré à plusieurs reprises avec des artistes comme Maes, SDM, Gato Da Bato, Bilton, JSX ou encore Sicario. C’est avec deux rappeurs de son label « La Piraterie » qu’il a finalement décidé de conclure 2021 en s’associant avec Dala et JSX. Les deux artistes figurent d’ailleurs sur « Ultra » et se sont donc retrouvés une nouvelle fois avec B2O sur « PRT ».