Dala accusé d’avoir violenté sa bookeuse ? Booba réagit

Booba vient de prendre la parole pour s’exprimer sur une affaire qui agite les réseaux depuis la fin de cette semaine. Dala, rappeur originaire de Mantes la Jolie dans les Yvelines signé sur le label La Piraterie de B2O se retrouve en pleine controverse suite à l’accusation de sa bookeuse de l’avoir violenté. Ce dernier n’a pas fait de commentaire sur les propos à son encontre alors que le DUC a promis d’éclaircir cette histoire.

En effet Booba a relayé une capture d’écran d’un tweet sur lequel apparait la jeune femme avec un œil beurre noir et le message « Fin de carrière pour Dala alors qu’elle a à peine commencé. Par contre ca m’étonnerait que Booba le sache et laisse passé ça connaisant son avis sur les frappeurs de femme… » puis « Honte à toi Dala. Honte à toi Booba, couvrir ton artiste alors qu’il est lâche. L’insta de la bookeuse @/hanan_boo ». « Honte à toi @coeurjvcking qui juge sans savoir. Le responsable paiera et ne sera couvert par personne. En attendant ferme la merci. » a réagi Kopp en mentionnant l’auteur du tweet qui a ensuite supprimé son compte.

Booba répond aux accusations sur Dala !

L’affaire n’en est pas restée là car Booba à par la suite eu un échange sur Instagram avec la jeune femme. Hanan Boo est sortie du silence en publiant des message dans sa story , « Etre en communauté c’est bien mais avoir des valeurs et les garder c’est mieux ! (…) J’ai voulu régler cette histoire en interne on m’a bloqué, ils se sont désolidarisés de tout ça prétextant que ça ne concernait pas la musique et qu’ils ne pouvaient rien faire pour moi… », commente la bookeuse avant d’assurer avoir contacté B2O qui n’a pas répondu à ses sollicitations en déplorant que le respect est sélectif selon qui tu es et qu’aucune personne du label ne l’a contacté. Elle aurait juste voulu que quelqu’un canalise Dala et l’aide à se protéger explique-t-elle ensuite avant de conclure que « la justice fera le reste ».

Booba a répondu via le compte Instagram Ifp92i depuis les suppressions de tous ses autres profils sur le réseau social. « Hanan Boo règle tes problèmes, mélange pas tout tu t’égares. J’espère que tout rentrera dans l’ordre… », a-t-il déclaré pour tenter d’apaiser les tensions. « Règle ce que tu as à régler comme il se doit. On pas dans ta vie. Encore moins dans ta vie privée. Si un crime a été commis c’est déplorable certes mais ne mélange pas tout et t’inventes pas une vie. » a ajouté le DUC.