Cédric Doumbé défié par GregMMA, « s’il veut qu’on mette les gants… »

Lors de l’annonce de son grand retour dans la cage à l’Hexagone MMA 10 le 28 juillet prochain, GregMMA a livré son avis très tranché sur Cédric Doumbé qui risque de ne pas passer inaperçu auprès du principal intéressé qui est habitué à faire dans le trash-talking et de répondre aux propos à son sujet.

À 45 ans, GregMMA a décidé de revenir pour au moins 5 combats. Dans l’émission Clique sur Canal Plus, le Youtubeur s’est exprimé sur cette décision de retrouver l’octogone et a profité de l’occasion pour régler quelques comptes avec Cédric Doumbé qui avait tenu une déclaration très critique à son encontre.

« On va expliquer les choses. GregMMA, qui a un niveau qui est assez… voilà, qui fait des échanges, des petits trucs de danse avec Baki, qui se fait mettre à l’amende… Forcément, que veux-tu qu’il dise ? Il a senti la pression du petit Baki sur ses épaules, il s’est dit, « Bon, je pense franchement que tu bats Cédric Doumbé. » Mais il ne connait pas ! Quand t’as de mitaines de taille 4 dans la tête, ce n’est pas pareil ! Donc Greg, j’ai envie de te dire non ! », avait déclaré « The Best » concernant Greg Bouchelaghem.

GregMMA provoque Cédric Doumbé

Questionné sur les reproches de Cédric Doumbé, GregMMA n’a pas oublié cette attaque de Cédric Doumbé et a répliqué sur son niveau en MMA, « il a dit que mon niveau n’était pas ouf en MMA. Je lui dis que quand il aura mon niveau, quand il aura fait la même chose que moi en MMA, il ne pourra pas dire mon niveau n’est pas ouf. ».

Le Youtubeur précise avoir du respect envers l’ancien champion de kick-boxing qui est un type sympa, mais le met en garde, « pour l’instant, attends de commencer à faire des combats de MMA, et après, on parlera. Il est très gentil hein. Il est très grande gueule, mais dans l’intimité, il est posé et poli, je pense » avant de conclure avec un petit tacle pour le défier, « mais s’il veut qu’on mette les gants, on les mettra ».

Très actif sur ses réseaux, Cédric Doumbé pourrait donner suite à cette déclaration même si pour le moment, il n’a pas encore réagi.

« Cédric Doumbè est gentil et posé en vrai. » – Greg MMA (@KarateBushido1) revient sur l’embrouille qui l’a opposé à Cédric Doumbè.#Clique, tous les soirs à 19H15 en clair et en direct sur CANAL+. pic.twitter.com/HkHCfDH9Hq — CLIQUE (@cliquetv) May 24, 2023