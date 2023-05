Conor McGregor déchiré et ivre en soirée sur la Côte d’Azur

En vacances sur la Côte d’Azur, Conor McGregor fait beaucoup parler par son attitude et ne semble pas près de reprendre la compétition avec son hygiène de vie actuelle, l’irlandais ne se souci visiblement pas de sa forme physique pour retrouver sa forme optimale afin de combattre dans l’octogone.

Conor McGregor s’enivre dans le sud de la France

À l’occasion du festival de Cannes, des nombreuses personnalités étaient de passage dans le sud de la France ces derniers jours pour fouler le tapis rouge. En attendant de faire son retour dans la cage, Conor McGregor se remet de sa blessure et s’entraine pour revenir plus fort, mais profite actuellement de ses vacances sur le littoral méditerranéen français pour s’amuser et faire des sorties en mer avec son magnifique yacht Lamborghini. Le combattant de l’UFC a d’ailleurs fait la rencontre d’un autre pratiquant d’arts martiaux mixtes Ciryl Gane accompagné de Ragnar le Breton qui a révélé sa conversation insolite avec l’Irlandais.

Conor McGregor s’est aussi fait remarquer en train de faire la fête et en état d’ébriété avec Rick Ross dans une boîte de nuit, le rappeur américain a partagé des images de la soirée avec le combattant de MMA bien éméché, les stars de la NBA, Kevin Durant et Devin Booker étaient aussi présents. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, il apparait toujours en discothèque avec une énorme bouteille de champagne dans les mains et s’allume ce qui s’apparente être un joint de quoi inquiéter ses fans avant son retour sur le ring pour combattre.

Dans une autre séquence, The Notorious s’affiche également au Grand Prix de Formule 1 à Monaco en train de s’ambiancer sur la musique de fond avec quelques pas de danse et les internautes ont déduit qu’il ne semble pas être vraiment dans son état normal.

McGregor is in Monaco today for F1 pic.twitter.com/mquYvFlNp0 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 28, 2023

Le rappeur Rick Ross était avec Conor McGregor cette nuit en boîte à Cannes 😅🇫🇷 pic.twitter.com/A3trKdBoIt — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 27, 2023