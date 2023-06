Cédric Doumbé critique le MMA en France, « c’est des barres »

La pression monte avant le retour dans la cage de Cédric Doumbé programmé pour le 23 juin prochain lors de ses grands débuts en PFL ! En attendant, le combattant français d’Arts martiaux mixtes continue les déclarations fracassantes sur les réseaux et cette fois-ci, il s’en est pris à l’atmosphère néfaste dans la discipline du MMA en France.

Cédric Doumbé dézingue le MMA Français

L’ancien champion de kick-boxing a réussi ses débuts en MMA avec quatre victoires en quatre combats et il va désormais passer à un niveau supérieur suite à l’annonce de signature avec la ligue américaine, Professional Fighters League avant de peut-être accepter de rejoindre l’UFC pour se frotter aux meilleurs combattants de MMA dans le monde. En ce moment, Cédric Doumbé fait plus parler pour ses déclarations provocantes sur les réseaux et dans les médias qu’avec ses performances sportives, il est devenu un adepte du trashlaking et n’hésite jamais à dire ce qu’il pense réellement comme il vient encore de le prouver avec sa déclaration très critique sur le MMA Français dans un tweet.

« Le MMA en France, ce sont des barres. Il y a une ambiance claquée qui plane… Les gens attendent ton combat juste pour t’éteindre. Je suis PTDR. Tout le monde est prêt. Vous pouvez toujours attendre, c’est moi qui éteins, pas l’inverse. »

Ce message sur Twitter a suscité des nombreuses réactions des internautes et l’un deux l’a comparé à Ciry Gane, « T’as un peu fait la même avec Gane c’est normal que les gens t’attendent au tournant ». Cette réaction n’a pas plu à Cédric Doumbé qui a immédiatement répliqué avec la réponse, « non moi, j’ai analysé Gane ce n’est pas pareil, et j’ai taillé son coach ! sympa la force ».

😂😂 non moi j’ai analysé gane c’est pas pareil ‼️ et j’ai taillé son coach ‼️ sympa la force — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) June 2, 2023

😂 le MMA en France c’est des barres. Il y’a une ambiance claquée qui plane … les gens attendent ton combat juste pour t’éteindre 😂😂😂 je suis PTDR. Tout le monde est prêt📲 😂 vous pouvez toujours attendre ⏳ c’est moi qui éteins, pas l’inverse ❌#sympaLaForce #AngleMort — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) June 2, 2023