Ciryl Gane excédé par la confidence d’Olivier Giroud

Buteur sur penalty lors de la dernière journée de Serie A pour la victoire de l’AC Milan (3-0 face à l’Hellas Vérone), Olivier Giroud était dernièrement de passage dans un live sur Twitch pour un stream de Ciryl Gane et il a confié une histoire sur son passé qui a bouleversé le combattant de MMA.

L’inconcevable déclaration de l’ancien coach de Giroud !

Avant d’être champion du monde et recordman du nombre de buts en équipe de France, Olivier Giroud a connu des débuts difficiles dans l’univers du ballon rond. Même s’il a joué dans les plus grands clubs Européens comme Arsenal, Chelsea ou encore Milan et remporté le championnat de France de Ligue 1 avec Montpellier, l’attaquant français a eu une période compliquée au commencement de sa carrière de footballeur lorsqu’il évoluait encore en Ligue 2 à Grenoble. Une époque dont le buteur Milanais a remis dans son contexte pour raconter une étonnante anecdote avec son entraineur.

C’était avant que j’aille à Tours, quand je jouais à Grenoble. Mécha Baždarević, qui était le coach à l’époque, je ne sais pas s’il était fâché contre moi ou quoi, mais moi, je voulais partir pour prendre mon envol et continuer ma progression. À l’époque, on était en Ligue 2, on allait monter en Ligue 1, et moi, je voulais être prêté en National. Il m’a dit, « Mais tu n’as pas le niveau de la Ligue 2, et encore moins de la Ligue 1.

Cette confidence a agacé Ciryl Gane qui ne comprend pas le comportement de l’ancien entraineur de Giroud dont il déplore le manque flagrant de pédagogie avec son joueur.

Tu peux pas sortir des choses comme ça ! La preuve, il s’est archi, archi trompé, et ça sert de leçon, a-t-il lancé. Les choses peuvent toujours changer. Tu peux avoir un a-priori sur un gars, mais en vrai de vrai, s’il a encore du temps devant lui, il peut changer la donne.

Olivier Giroud a finalement prouvé dans la suite de sa carrière à Mécha Baždarević qu’il avait tort en remportant des nombreux trophées dont la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en empilant les buts.

