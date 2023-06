MMA : Cédric Doumbé lynché par les internautes après son forfait

Les fans en colère contre Cédric Doumbé ont exprimé une énorme déception suite à l’annonce de son forfait pour son tout premier combat en PFL qui fait l’effet d’une bombe dans le monde MMA ce mercredi, les réactions négatives envers l’athlète français ont fusé.

Sur ses réseaux, Cédric Doumbé a révélé hier qu’il renonce à son combat contre Jarrah Al-Silawi initialement programmé pour le 23 juin prochain. Dans une vidéo, « The Best » s’est confié face à la caméra sur les raisons de cette décision causée par une blessure au poignet pendant son entrainement l’empêchant d’affronter le combattant jordanien, son articulation est vraiment douloureuse et impossible de la bouger. Il a pensé que le mal allait passer au bout de quelques jours, mais la douleur perdure et le médecin préconise de ne pas monter sur le ring. Dégoûté, l’ancien candidat de l’émission The Circle Game sur Netflix espère faire son retour dans la cage avant la fin de l’année, si possible même dès cet été.

Cédric Doumbé dégoute ses fans !

Cette déclaration a suscité des nombreuses réactions de ses fans sur Twitter, après des semaines à faire monter la pression, Cédric Doumbé a déçu les internautes très critiques envers le combattant français qui ont déjà été frustrés par son choix de rejoindre la ligne PFL au lieu de l’UFC. L’annonce de ce forfait a encore aggravé l’opinion générale d’une partie du public, impatient de le découvrir face à un adversaire de taille.

Pour rassurer les fans, Cédric Doumbé a promis, « Une bonne nouvelle arrive très vite ». « Cédric Doumbe c’est quand même le mec qui chambre Gane, qui a dit que Oliveira était une merguez, il a dit qu’Imavov était champion de pao, dit qu’il tape des combattants qu’on apprécie comme Usman, McGregor. Après vous vous étonnez qu’on le rate pas en retour. Il mérite. », « La fraude Cédric Doumbé », « Flemme je descends du train », « Cedric Doumbe qui esquive le tournoi à 1M après s’être fait menacer par Magomed Umalatov » ont notamment commenté les Twittos pour faire part de leur déception.

