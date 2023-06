Jul réagit à son sosie qui crée une émeute

Quand un sosie se fait passer pour Jul dans la boutique D’Or et de Platine à Marseille, le rappeur ne manque pas de réagir aux images de ses fans déchainés pour s’amuser de la séquence de cet inconnu qui a mis le feu au magasin.

Un sosie de Jul rend dingue les fans dans une séquence folle !

En marge de la sortie de son nouvel album « C’est quand qu’il s’éteint« , Jul a ouvert dans sa ville où il a grandi, à Marseille une boutique éphémère dans un centre commercial de sa marque D&P pour laquelle il a signé en début d’année un partenariat moyennant le paiement d’une somme astronomique avec l’OM afin d’afficher le logo de D’Or et de Platine sur la manche du maillot du club Phocéen.

Ce coup de promotion a permis à Jul de s’offrir une énorme visibilité devant des millions de personnes pour sa marque de vêtements et son label de musique, une notoriété qui s’est confirmée à l’ouverture de la boutique éphémère sa marque, l’événement a attiré les foules et certains fans ont cru y apercevoir leur idole sauf qu’ils ont fait erreur, cela a donné lieu à une séquence insolite.

Une personne est entrée dans le magazine et il a été surpris par l’engouement à son arrivée sur place, car le public présent l’a confondu avec Jul, la foule s’est ruée sur cet inconnu et cela a créé petite émeute dans la boutique qui a bien fait rire l’artiste. Le sosie a tenté de s’échapper entre les fans amassés autour de lui pour se frayer un chemin sans vraiment comprendre ce qu’il se passe. Le rappeur marseillais a relayé les images de cette scène pour le moins cocasse avec le message « Oh, je pleure depuis toute à l’heure. Vous êtes des fadas« ainsi que des émojis « mort de rire » et un cœur blanc.

