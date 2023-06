Jul prouve en musique qu’il n’est pas éteint et tacle Macron

Le trentième album de Jul nommé « C’est quand qu’il s’éteint ? » en réponse à ses détracteurs est enfin disponible et le Marseillais en profite pour placer un tacle au gouvernement d’Emmanuel Macron sur sa réforme des retraites.

Jul a des choses à dire et prend position contre Macron !

Jul a compris que la meilleure des réponses à ses détracteurs soit celle de la musique avec la parution d’un nouvel opus, puissant, varié et toujours aussi convaincant qui ne devrait pas manquer de lui permettre de décrocher des nouvelles certifications.

Sur les 21 titres de cet album, l’OVNI du rap français évolue entre découpage de prods en règle, mélancolie assumée et singles festifs et estivaux. Toujours original et surprenant, le J y invite la jeune star montante et virale Vacra mais aussi Dabeull, figure emblématique de la scène électronique française, DJ Sozé, star du zouk comorien, Obilisa, pépite nigériane et Nia, jeune chanteuse marseillaise validée par Jul.

Après avoir fait participer ses fans pour la création de la cover de l’album, une annonce inédite de la date de sortie de l’album au stade Vélodrome pendant un match de l’Olympique de Marseille, une écoute exclusive de « C’est quand qu’il s’éteint ? » sur le plus grand catamaran d’Europe le temps d’une croisière dans la baie de la cité phocéenne et un pop-up store aux terrasses du Vieux-Port, l’album est enfin disponible.

Inclusif autant que généreux, Jul vit par son mantra et nous prouve encore une fois que « la team JuL, elle s’étend » et qu’il n’est certainement pas près de s’éteindre dans le single « Entraînement« , il s’ose même a critiqué Emmanuel Macron pour sa réforme des retraites avec la phrase, « J’ai son odeur sur mes vêtements. J’l’aime de fou, mais complètement. 64 ans la retraite, il respecte pas l’peuple le gouvernement ».