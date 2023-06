Booba démonte Mouloud Achour, son audience dégringole à 0

Booba c’est un gamin, il est sans pitié même avec les personnes qui ne l’attaquent pas, Mouloud Achour vient de faire les frais suite à sa chute d’audience. L’interprète de Boulbi s’est amusé des malheurs du journaliste de Canal Plus sans aucune compassion.

Adepte des clashs sur Twitter où il ne se fait pas sanctionner pour son comportement provocateur, à la différence d’Instagram sur lequel il a déjà perdu plusieurs profils, dont son profil personnel avec ses 5 millions d’abonnés, Booba sévit désormais principalement sur le réseau social à l’oiseau bleu et a décidé de cibler sans raison apparente, Mouloud Achour au sujet de son émission Clique. Mouloud Achour vient de conclure la fin de saison de Clique X, l’art de la conversation dont les épisodes sont disponibles gratuitement sur MyCanal dans lequel il a interviewé Kanye West, David Fincher, Jul, Vincent Cassel, Omar Sy, Ziak ou encore Koba LaD. En plus de ce programme, l’animateur présente aussi l’émission Clique sur la chaine cryptée et vient de très mal finir sa saison, ce qui a fait le bonheur de l’auteur d’Ultra.

Booba démolit Mouloud Achour

Mouloud Achour a réalisé ce mardi 13 juin à 19h le plus petit score de l’histoire de Clique sur Canal + avec 0% de part d’audience avec seulement 7 000 téléspectateurs, très loin du programme de TF1 « Demain nous appartient » avec 2,39 millions (16,8% PDA). Booba s’est moqué de cette baisse d’audience en affichant les chiffres avec le message, « Sacré Mouloud ! En imposture depuis tant d’années. 0% c’est pas mal cela dit en mode yaourt nature ».

Booba accompagne son tweet d’une capture d’écran d’un article sur l’échec du premier film de Mouloud Achour intitulé « Les méchants », le long métrage est l’un des plus gros flops de l’année 2021. Le rappeur du 92i a aussi ajouté une photo d’un pack de yaourt nature 0% de matière grasse.

L’ancien membre du groupe Lunatic s’en était déjà pris à Mouloud Achour, il y a quelques années, notamment lorsqu’il s’était amusé de B2O lors d’une interview de Florence Foresti, l’humoriste avait déclaré ne pas comprendre les paroles du chanteur et avoir besoin d’un décrypteur pour comprendre ce qu’il chante.

.@cliquetv sacré Mouloud! En imposture depuis tant d’années. 0% c’est pas mal cela dit en mode yaourt nature 🙌🏾 pic.twitter.com/wup8eOhcgH — Booba (@booba) June 14, 2023