« Une tuerie », la déclaration très cash de Ziak sur PNL

Ziak s’exprime sans langue de bois sur PNL ! C’est à l’occasion d’un entretien avec Mouloud Achour dans son émission Clique diffusée sur Canal Plus que l’auteur d’Akimbo a livré son avis très sincèrement sur les deux frères, Ademo et N.O.S.

C’est très rare depuis le début de sa carrière, Ziak a accordé une interview. Discret médiatiquement, le rappeur a accepté de répondre aux questions de Mouloud Achour et s’est exprimé sur divers sujets comme le fait d’avoir le visage masqué, ce qui laisse planer le doute sur sa véritable identité, même Maes avait confié après leur featuring sur « Rhum et machette » en 2021 ne pas avoir vu son visage. Il a aussi critiqué les paris sportifs et donné son opinion sur le groupe PNL dont il reconnait le talent ainsi que l’influence dans le rap français.

Impressionné par PNL, Ziak le fait savoir !

« C’est une tuerie PNL. Ils étaient trop déter. N.O.S les CD, ils les donnaient dans le coffre, ce sont des gars, ils sont trop inspirants. Ils n’ont pas arrêté de travailler et aujourd’hui, ils sont là. », déclare Ziak concernant N.O.S et Ademo avant de parler de leur absence dans les médias, la presse et les réseaux sociaux qui selon lui n’est pas une stratégie marketing comme l’affirme Mouloud Achour, « Le silence de PNL perçu souvent comme du Marketing… alors que la réalité, c’est une façon enfin ce sont ceux qui disent dans leurs textes« c’est de pas vouloir être idolâtre ».

Ziak parle également dans cet entretien des paris sportifs3 « Je ne juge pas les gens qui font ça. Ça ne m’intéresse pas. Déjà quand on était petits, au tiercé, au tabac, les darons qui se tuent, aux trucs de chevaux et tout machin. Ils font que ça toute la journée, ils pillavent, c’est nul frère » s’indigne le rappeur avant de conclure sur le sujet, « Il y a des petits chez nous, ils se disent : ‘Mais je vais faire carrière là-dedans. Pourquoi je vais aller à l’école, je viens de faire un combiné comme ça j’ai gagné tant. Ça pour moi, c’est encore pire, ça ne m’intéresse pas de coller mon image à ça ».

