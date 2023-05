Voici pourquoi Koba LaD a arrêté de fumer

Depuis sa libération, Koba LaD a changé et s’est confié sur ses bonnes résolutions face à Mouloud Achour pour sa première interview suite à sa sortie de prison dans laquelle il s’est exprimé longuement sur divers sujets, notamment les changements effectués dans son mode de vie.

L’un des actes les plus importants que Koba LaD a décidé de réaliser est celui d’arrêter de fumer. Le rappeur a parlé fièrement de cette détermination de stopper définitivement sa consommation de substances psychotropes. « La défonce ne mène à rien de bon. C’est la vérité. Ça ne rapporte rien de bon » révèle-t-il avant de décrire la différence avec sa vie passée, « Aujourd’hui, je suis totalement sobre et je vis bien mieux qu’avant. Je comprends les choses beaucoup mieux qu’avant. ».

Koba LaD a donné des détails ensuite sur les conséquences de la consommation de drogue l’ayant poussé à faire des choses regrettables par la suite avec des impacts négatifs sur sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. « Quand on est défoncé, on cherche à éviter la réalité. On veut échapper à la compréhension des choses. C’est une manière de fuir » explique l’artiste puis précise, « On adopte un état d’esprit du genre ‘Je ne veux rien savoir, peu importe’. Mais ce n’est pas la meilleure solution. ».

Arrêté de fumer lui a permis d’avoir les idées claires et de se rendre de la trahison de certains de ses proches qui ont profité de la situation, comme il le raconte également dans cet entretien. Dorénavant, Koba LaD préfère faire passer un message contre la consommation de drogue afin de dénoncer entre autre les méfaits de la dépendance.