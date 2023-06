« Gims, tu vas très mal finir », l’avertissement sérieux contre le rappeur

Depuis quelques mois, Gims a cumulé les scandales, mais cela n’a pas affecté son succès auprès des auditeurs, alors qu’un blogueur vient de lui mettre un coup de pression pour l’avertir de faire attention à son comportement et le mettre en garde dans une déclaration sulfureuse.

Après l’enchainement des polémiques sur les pyramides, source d’énergie dès l’antiquité, et pour son animal domestique un peu trop sauvage, un caracal, Gims avait répondu en musique à ses détracteurs pour tenter d’apaiser un vain ses détracteurs. Malgré les critiques, cela n’a pas affecté le succès du mari de Demdem, il vient de décrocher un nouveau disque d’or avec son dernier album solo en date « Les dernières volontés de Mozart (Symphony) », d’atteindre le seuil historique des 10 millions d’auditeurs mensuel sur Spotify et d’annoncer une tournée estivale avec son frère, Dadju pour mettre le feu sur scène.

Gims accusé d’être perverti par l’argent !

Ce triomphe est entaché par une sombre affaire, l’annulation du concert de Booba au Maroc, le blogueur Aeron accuse Gims d’en être l’investigateur. Meugui a en effet exprimé sa satisfaction à l’annonce de la déprogrammation de cet événement de son rival suite à la décision des autorités marocaines de l’interdire de se produire sur la scène de Casablanca. Le chroniqueur de Chic Choc TV a réagi à cette nouvelle avec d’étonnantes révélations sur ce dossier, il a mis en avant le lien entre le membre de la Sexion D’Assaut et le Roi du Maroc.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Aeron assure que le peuple marocain souhaitait la venue de Booba et que Gims a utilisé ses relations avec Mohammed VI pour réussir à déprogrammer le concert, « c’’est le peuple marocain qui est lésé« , déplore-t-il avant de décrire la haine de Meugui envers B2O : « Il a featé avec des gens qui ont insulté sa femme, c’est le monde à l’envers. Il se fait passer pour un bon musulman (…), il méprise les gens qui vivent dans les HLM, lui-même qui a soi-disant connu la rue« .

Aeron demande ensuite au « peuple » de ne plus écouter Gims, ni d’acheter ses albums, et le traite de personne démoniaque qui dénigre les plus pauvres et souhaite que le public arrête de l’enrichir, puis assure que l’argent est monté à la tête du rappeur. « Tu vas très mal finir, tu es en train de couler. Tu vends plus comme avant, ton entourage se rétrécit, tes potes d’avant te calculent plus, parce qu’ils savent comment tu es. Nous, on sait la vraie histoire. Ton Dieu, c’est l’argent. », conclut le bloguer très remonté contre l’auteur de « Sapés comme jamais ».

