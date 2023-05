Gims annonce une mauvaise nouvelle à ses fans

Mauvaise nouvelle pour les fans de Gims, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut reporte les dates de ses concerts.

En début de semaine, Gims a commencé à annoncer le report de plusieurs concerts prévus pour cette fin d’année. Les dates du mois de novembre et décembre prochain dans les villes d’Orléans, Rennes, Laval, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Paris la Défense Arena sont toutes décalées pour fin 2024 et début 2025. Rapidement, la rumeur s’est propagée que Meugui a des difficultés à remplir les salles et que sa notoriété est en déclin, car les billets de ses concerts ne trouvent pas preneur, mais il a rapidement réagi pour se justifier sur les reports afin de faire taire les rumeurs.

Accusé de ne pas réussir à vendre les places de sa tournée, Gims répond !

Suscitant l’inquiétude et la frustration parmi son public fidèle. Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe auprès de ses fans, mais Gims reste déterminé à offrir des performances à la hauteur des attentes et se retrouve en réalité contraint de peaufiner les concerts de cet été en commun avec Dajdu. En effet, Meugui révèle que le décalage des dates de sa tournée « Le dernier tour » est causé par la préparation d’un « Summer Tour » au mois de juillet-aout avec son frère, ce qui le contraint donc à repousser la fin de sa tournée « Le Dernier Tour ».

« La préparation et la réalisation de notre tournée évènement SUMMER TOUR avec @dadju entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint à reporter de quelques mois ma tournée initialement prévue. Mais bonne nouvelle, de nouvelles dates et de nouvelles villes sont dès à présent ajoutées à la tournée initialement prévue. « LE DERNIER TOUR » se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025 », a communiqué le mari de Demdem dans une publication sur son compte Instagram.

Bien que les dates de ses concerts aient été reportées, Gims prépare donc activement son retour sur scène pour offrir à son public des spectacles inoubliables et faire vivre des moments magiques aux fans.

