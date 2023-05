Booba dézingue Gims impliqué dans un scandale animalier, « l’idiot du village »

Sans ses fameuses lunettes pour cacher ses yeux, Gims vient encore de se retrouver dans une nouvelle polémique et Booba en profite pour le démolir comme à son habitude. L’ancien rappeur de La Sexion D’Assaut qui vient de fêter ses 37 ans ce samedi 6 mai s’est attiré les foudres des associations de défense des animaux et l’affaire a indigné le DUC.

Suite à son scandale sur l’Egypte Antique qui commence enfin à s’apaiser, Gims a indigné les défenseurs des animaux et Booba s’est fait un malin plaisir à relayer cette affaire pour dénoncer son rival. C’est suite à la diffusion sur ses réseaux d’une vidéo dans laquelle il apparait posé sur un canapé sans lunettes de soleil, mais en prenant soin de ne pas ouvrir les yeux pour éviter que l’on découvre son regard, avec un petit félin sauvage, un caracal, dans ses bras en train de lui donner un biberon pour le nourrir, accompagnée de la légende « Tout n’est qu’amour » que Meugui a outré des associations de défense de la cause animale puis de B2O.

Gims se fait démolir par Booba et la Ligue des Animaux

Même si Gims pensait relayer un moment touchant avec cet animal sauvage menacé au nord du continent africain, il croule sous le feu des critiques, déplorant le fait qu’il ne s’agit là pas d’un animal domestique. « Gims a encore frappé comme jamais : Après « y’avait l’électricité à l’époque des pharaons » Aujourd’hui : « je donne le biberon à un animal sauvage » Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel. » déplore La Ligue Des Animaux est une association qui lutte contre la cruauté envers les animaux sur Twitter.

Booba a ensuite posté la vidéo en question avec le message d’une internaute, « Félicitations Gims, la place des animaux sauvages n’est ni derrière des barreaux, ni dans les bras d’humains. S’afficher de la sorte avec une telle notoriété, c’est faire passer un message dangereux… ».

Déterminé à s’en prendre à Gims, « On dirait que l’idiot du village a encore frappé » commente encore Booba puis ajoute dans un autre tweet, « toute promo est bonne à prendre askip » et de prendre soin de manutentionner plusieurs associations de défense des animaux sur Twitter afin de les interpeller.

« Monsieur Gims. Il s’agit là d’un animal sauvage pour lequel il faut posséder un CDC + AOE pour détenir cette espèce protégée par la convention de Washington (CITES I). C’est à la fois de la maltraitance animale et une sorte d’esclavagisme. HONTE A VOUS. Soyez digne, récemment vous n’aviez que l’air ridicule. Là, l’image que vous renvoyez est bien pire…. » dénonce ensuite un internaute en réaction à la vidéo de l’interprète de Bella qui se retrouve encore dans un nouveau scandale.

