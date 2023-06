Ninho ridiculisé pour sa punchline manquée « Libéro comme Makélélé »

Le nouvel album de Ninho s’annonce comme l’événement rap français de cet été, mais le rappeur français s’est manqué sur une punchline de son nouveau single et cela n’a pas échappé aux internautes qui se sont moqués de lui.

Après sa série de freestyles « LVL UP« , Ninho vient enfin de lever le voile sur son prochain album, le quatrième de sa carrière. Le projet s’intitule « NI » et sera disponible le 30 juin 2023, vous pouvez déjà précommander l’opus sur la boutique en ligne de l’artiste. Pour marquer le coup, le recordman des certifications en France a dévoilé le single inédit 25 G produit par SVOnTheBeat avec son clip réalisé par Edith. Les auditeurs ont été interpellés par une phrase dans le premier couplet de ce morceau dans laquelle N.I fait une grosse erreur.

Ninho va devoir revoir ses connaissances footballistiques !

« Du doré, un peu d’thé, nahnah, j’ai laissé 12K chez Hermès, besoin d’personne pour dégainer, on est précis, on t’fait nehess. Libéraux comme Makélélé, la beuh, l’après-m, le soir, la cess’, la beuh, l’après-m, le soir, la cess' » chante Ninho au début de ce couplet pour jouer sur l’homophonie des termes libéraux et libéro qui est un poste de dernier défenseur au football en faisant référence à l’ancien joueur de l’équipe de France de football, Claude Makélélé, sauf que le rappeur fait erreur, car ce dernier évoluait tout au long de sa carrière professionnelle au poste de milieu défensif et ne symbolise par ce poste de libéro.

Malheureusement pour Ninho, cette erreur n’a pas échappé aux auditeurs et ils l’ont interpellé sur le sujet. Certains se sont amusés à faire le parallèle avec la vidéo des 11 pires rappeurs français de Mister V dans laquelle l’humoriste invente des faux rappeurs parodiques dont l’un d’eux fait justement des chansons sur le foot alors qu’il n’a jamais regardé un seul match. Une erreur qui n’a pas affecté le bon démarrage du clip qui atteint quasiment un million de vues en seulement 24 heures d’exploitation.

« libero comme Makelele » ninho est vrm finit mdrrrrr — Lounes ⵣ (@lounes2vvs) June 7, 2023

Ninho Qui Lâche Au Calme Dans Son Dernier Son (25G) :

» Libéraux Comme Makélélé… » Alors Que Ce Dernier Est Un Milieu Défensif

Il Est Vraiment Finito Mdr !#ninho #25g #lesrappeurànepassuivre pic.twitter.com/YA2BnK7cQK — Addi Bonaparte (@addi_bonaparte) June 8, 2023