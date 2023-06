Sadek : le montant astronomique qu’il touchait en tant que dealer révélé

La somme colossale vient d’être dévoilée et Sadek empochait un sacré paquet d’argent avant de réussir à percer dans le rap. Johnny Niuuum a fait d’étonnantes révélations dans une interview promotionnelle de son nouvel opus concernant son passé de dealer avant de faire carrière dans la musique.

L’album « Ouvert tout l’été » de Sadek est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis vendredi dernier, Ninho, Biga Ranx, thaHomey, Kai Du M, Marella et Nordo sont les artistes présents en featuring sur ce projet. En marge de la promo, de cet opus, le rappeur du 93 s’est confié sans concession à Guillaume Pley dans son programme Legend diffusé sur Youtube. Dek-Sa a travaillé plus jeune dans le trafic illégal de la drogue avant de se mettre à la musique et fait des confessions à ce sujet.

On sait combien gagnait Sadek en dealant !

Dans son parcours de jeunesse atypique, Sadek qui a grandi dans la cité des Cahouettes à Neuilly-Plaisance s’est laissé tenter par le deal. À cette époque, il a gagné des grosses sommes d’argent chaque semaine grace à cette activité illégale. « Je vendais de la drogue« révèle l’artiste du label Rec 118 avant d’expliquer avoir exercé ce « travail » durant trois à quatre années puis de donner une fourchette des impressionnants montants engrangés par semaine, « je l’ai fait pendant trois ans ou quatre ans. Je voyais des semaines où des fois, je faisais entre 10 000 et 15 000 euros de bénéfice. En ayant payé tout le monde, juste ce que moi, je me mettais dans la poche ».

Sadek précise ensuite ne pas vouloir se faire passer pour un ancien narcotrafiquant, mais faire simplement le récit de sa jeunesse dans l’illicite et ajoute ne s’être fait jamais arrêter par la police, « Je n’étais pas un méchant, j’étais un commerçant, un caméléon. J’étais bien implanté. Aucune personne autour de moi ne s’est fait épingler, parce que l’on avait des techniques bien rodées. Je ne me suis jamais fait arrêter pour ça ».