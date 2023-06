Sadek assume ses clashs contre Ninho et Leto

Le rappeur du 93 est prêt à régler ses différends avec les autres artistes ! En marge de la promo de son nouvel opus, Sadek a livré ses impressions sur ses clashs passés avec Ninho et Leto face aux questions de Mehdi Maïzi dans Le Code sur Apple Music.

« Je suis un homme » assume Sadek !

Lors de cet entretien, Sadek a parlé à cœur ouvert sur ses embrouilles avec les autres rappeurs qui sont désormais de l’histoire ancienne. Il s’est tout d’abord exprimé sur le conflit contre Leto, « Notre relation, elle ne reviendra jamais pareille parce qu’au bout d’un moment, tu parles mal des gens, il faut assumer. Leto, j’ai déjà fait passer le message en privé que je suis totalement fautif, je suis prêt à assumer, comment lui veut régler ce problème-là parce que moi, je suis un homme, quand je fais quelque chose, je l’assume. Si faut mettre mes deux mains dans le dos et frappe jusqu’à ce que ça te libère, on va le faire ».

Dans la suite de cette interview et toujours sur le sujet des clashs, Sadek s’est exprimé sur Da Uzi et Ninho présent en featuring sur son dernier album avec le single « TP », « Da, il m’a corrigé de ouf, parce qu’on est un peu dans la même chose. Je parlais avec lui à cette période, Ninho aussi, ils me disaient, j’espère que ça va… On est entre guillemets des mecs de cités, c’est dur de dire frérot, je crois, je suis en train de péter un plomb, je crois que je perds les pédales ».

Sadek semble désormais avoir tourné la page de cette période difficile et affiche une attitude plus apaisée maintenant comme le démontre sa manière de décrire ses embrouilles ainsi que son retour en musique.