Cédric Doumbé : on connait la date de ses débuts en PFL

Après la mauvaise nouvelle de sa blessure au poignet, Cédric Doumbé s’est retrouvé contraint de décaler ses grands débuts en PFL initialement prévus pour le 23 juin face à Jarrah Al-Silawi, le combattant français de MMA vient enfin d’annoncer une nouvelle date très attendue par ses fans.

Cédric Doumbé se prépare pour le PFL de Paris !

Cédric Doumbé se distingue dans le monde du MMA depuis plusieurs mois grace à ses performances exceptionnelles et sa technique impeccable. Cependant, c’est surtout son charisme indéniable et son trash-talking qui l’ont permis de faire parler de lui pour se faire connaitre du grand public. Suite à un long suspense de quelques semaines, l’ancien kickboxing a décidé de rejoindre la ligue PFL avec un premier adversaire, Jarrah Al-Silawi sauf que l’événement a été annulé suite à la blessure de The Best à l’entrainement.

Cette mésaventure a donc décalé les débuts de Cédric Doumbé au 30 septembre prochain, l’annonce officielle devrait se faire très prochainement. Il devrait en effet avoir l’honneur de se battre en France à l’occasion du PFL Paris, le combattant a révélé l’information dans une émission sur Canal + Sport Afrique en expliquant les détails de sa blessure, le nom de son adversaire n’est pas encore connu pour le moment. “Cela fait déjà un petit moment que la blessure s’est déclarée.” a-t-il déclaré avant de poursuivre, “mon médecin m’a expliqué quelque chose que je vais détailler en utilisant les termes techniques. C’est le ligament scapho-lunaire du poignet gauche qui est rompu”.

“Je lui ai dit que je voulais performer en septembre, et il m’en a donné l’autorisation. Ça doit s’officialiser bientôt.”, précise Cédric Doumbé dans ce passage télévisé en attendant de connaitre son rival.

#KO : Ralenti par sa blessure, Cédric Doumbé 🇨🇲 annonce la date de son prochain combat au PFL pic.twitter.com/Hf6HflxIDo — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) June 22, 2023