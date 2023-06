« J’avais un calibre… », Sinik avait peur de se faire allumer par Booba

La rivalité entre Sinik et Booba est désormais de l’histoire ancienne ! Au plus fort de leur clash la tension était palpable entre les deux rappeurs et la situation aurait pu dégénérer comme le prouve une confidence du rappeur des Ulis sur son conflit passé avec le DUC en confiant avoir eu un calibre sur lui pour se protéger.

Sinik a été un des premiers rappeurs français à s’immiscer dans une embrouille avec Booba, heureusement entre les deux artistes le clash a uniquement été en musique et ils ont évité une altercation physique. C’est en 2007 que Niksi et B2O se sont “piqués” par singles interposés avec le titre “Le D.U.C.” qui a lancé en premier les hostilités à l’époque suite à la punchline “Les n*gros sont déclassés par Pokora Diams et Sinik”.

Thomas Gérard Idir de son vrai nom a ensuite répliqué avec “L’homme à abattre (Carton jaune)” suivi de “Carton Rose” de Kopp avant de s’arrêter suite au choix de S.I.N.I.K de ne pas sortir le morceau “Carton rouge”. Les esprits se sont calmés par la suite avec seulement quelques tacles sur les réseaux ou dans les interviews.

L’incroyable confidence de Sinik sur sa crainte de Booba

Dans une conversation avec Driver disponible en podcast sur Spotify, Sinik fait des révélations sur cette embrouille en avouant été contrarié par l’attaque de Booba sur la chanson “Le D.U.C.” ce qui l’a poussé à répondre et a ensuite estime que la réplique de son rival est “claquée”. Il a donc jugé que ce n’était plus la peine de donner suite à cette provocation, “On l’allume et on le termine ? rajoute de l’huile sur le feu où l’on essaye de faire les mecs intelligents sans « enfermer » notre carrière là-dedans” raconte-t-il sur le fait d’avoir laissé les auditeurs faire leur propre avis sur les chansons déjà dévoilées.

Sinik explique n’avoir aucun regret sur sa décision en comparaison à d’autres clashs de Booba dans lequel la situation s’est envenimée, il a réussi à tourner la page de ce conflit pour passer à autre chose. “On a vite compris que notre carrière allait tourner autour de ça, on ne voulait pas, avec tout ce que l’on a fait, que l’on résume ma carrière à 2 morceaux“ a-t-il estimé.

“Le morceau était tellement vénère, sale, lourd et méchant en clash qu’on s’est dit : « Là, c’est autre chose ». Ça va déclencher une guerre, mais mondiale”, décrit Sinik sur le titre “Carton rouge” qui n’est jamais sortie et aurait amplifié les tensions avec Booba lui faisant craindre une confrontation physique et des menaces de représailles, “C’était vraiment une période de parano. On m’a dit : « Sors calibré ». Pendant un an, je marchais et j’avais un calibre sur moi. Tous les jours. Parce que je me disais : je peux me faire allumer n’importe où, par n’importe qui”.

