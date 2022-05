Sinik : sa carrière de rappeur est définitivement finie

Sinik fait officiellement ses adieux au rap !

Après avoir dévoilé le neuvième album de sa carrière le 22 avril dernier avec le projet « Niksi », un opus de 14 titres avec comme invités, Imane, Souldia ou encore Lino du groupe Arsenik, Sinik vient d’annoncer une triste nouvelle à ses fans en affirmant vouloir définitivement stopper la musique. C’est sur son compte Instagram que le rappeur des Ulis a révélé l’information en expliquant les raisons de cette décision.

« Bon la famille tout a une fin y compris les meilleures choses ! Je vais essayer de pas faire trop long. 26 ans après l’Amalgam’ mon 1er groupe et 17 ans après « la main sur le cœur » je pense qu’il est temps de raccrocher définitivement et cette fois ci c’est la bonne. Pour être honnête je n’attend ni larmes ni cris de joies, j’écris ce message uniquement par respect pour les personnes qui continuent de me suivre et qui me parle déjà d’un futur album. N’y voyait là aucune amertume ou tristesse bien au contraire ! » a commencé à expliquer Sinik.

Après 20 ans de carrière, Niksi arrête tout

« Je suis fier et heureux de ce que j’ai accompli : 1,4 millions, des tournées dans le monde entier depuis presque 20 ans, des feats avec des grands noms bref on va pas tout refaire. Je jouais déjà les prolongations depuis pas mal de temps et à un moment faut savoir s’arrêter même si c’est pas simple, ceux qui m’aime vraiment le comprendrons. » poursuit Niksi dont le 9ème album est donc le dernier de sa carrière.

« Merci du fond du cœur à ceux qui m’ont soutenu de près ou de loin me permettant d’avoir cette vie de privilégié. Merci pour tout l’amour que vous m’avez donné et que vous continuez de me donner encore aujourd’hui, je n’aurais jamais assez de mots et de reconnaissance pour tout ça ! Merci aussi à karim et Nabil, Moussa, Jay Carré, Lavista et tout ceux qui m’ont accompagnés durant ces nombreuses années. » confie ensuite le rappeur originaire des Ulis.

« Je ferais peut être quelques morceaux à l’unité si l’envie et l’inspiration sont là et quelques feats par ci par là mais « Niksi » sera mon dernier album. Le concert du 24 mai à l’Élysée Montmartre sera lui aussi mon dernier à Paris et ensuite je finirais par là où tout à commencé aux Ulis le 11 juin et la boucle sera bouclée. Je suis en train d’écrire mon 1er livre, je prend énormément de plaisir à le faire, dedans y’aura des milliers de choses détaillées sur moi, ma vie ou ma carrière que vous ignorez… J’espère qu’il vous plaira. Bientôt 42 ans, place à d’autres ! Rdv le 24 mai à paris et le 11 juin aux Ulis, prenez soin de vous. Niksi » a conclu Sinik dans ce long message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi en annonçant également à cette occasion l’écriture d’un livre.

