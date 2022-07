Booba en paix avec Sinik, Il écoute l’un de ses classiques

L’étonnant geste de Booba envers Sinik !

Booba n’a jamais manqué une occasion de tacler Sinik depuis le début de leur clash en 2007 mais à la surprise générale il vient d’adresser un signe d’apaisement sur leur rivalité dans une récente story Instagram après avoir créé un nouveau profil nommé « elieyaffaofficiel » sur le réseau social suite à la suppression du compte d’OKLM avec déjà plus de 300 000 abonnés en moins d’un mois.

Il y a 15 ans un clash entre Booba et Sinik a éclaté et a agité le rap game. A l’époque, le rappeur des Ulis est au sommet de sa carrière et cartonne avec les ventes d’albums mais B2O lui adresse une pique dans le titre « Le D.U.C. » extrait de la mixtape « Autopsie Vol. 2 » avec la phrase culte, « Les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik. La honte négro ! Tu T’rends compte négro ? ». Les deux rappeurs se répondent en musique avec la chanson « L’Homme à Abattre (Carton Jaune) » pour Niksi et le single « Carton rose » pour Kopp. Les tensions se sont finalement apaisées ces dernières années mais la sortie du dernier album de Thomas Gérard Idir de son vrai nom a relancé les hostilités.

B2O écoute un morceau de S.I.N.I.K

En effet Booba s’en est pris à Sinik lors de la promotion de l’album « Niksi » paru au mois d’avril 2022. « C’est le comportement d’un mec qui a perdu le clash justement de dire « j’ai gagné », le crier haut et fort, en sachant que les fans vont suivre et lancer cette tendance-là (…) Autant c’est un très bon artiste. Autant ce n’est pas un mec qui est impressionnant quand il fait un vrai clash » avait expliqué Malsain L’assassin dans l’émission de Lamal El Pistolero sur Générations sur le conflit. « T’as encore mon nom dans ta bouche hein ! Tu t’es jamais relevé de Carton Rose ! Bon courage » avait averti B2O pour le sommer de ne plus parler de leur clash. S.I.N.I.K s’était ensuite défendu d’avoir simplement répondu aux questions des journalistes avant d’officialiser la fin de sa carrière de rappeur.

Depuis cet échange, Booba a visiblement fait le choix de tourner la page de leur embrouille et a surpris les internautes il y a quelques jours en relayant dans une story Instagram une courte vidéo dans laquelle ont peux entendre le morceau « Une époque formidable » de Sinik extrait de l’album « La Main sur le cœur » sorti en 2005, un classique de sa discographie. Un beau geste de paix du DUC alors que Niksi a annoncé avec tristesse sur Instagram au début du mois le décès de sa mère.