Maes affiche en privée l’ex de Booba, « J’avoue, c’est chaud »

Tous les coups sont permis entre les deux rappeurs

Ça va de plus en plus loin entre Maes et Booba. Le rappeur Sevranais ne compte pas lâcher B2O et vient de répliquer au récent un coup bas de ce dernier en affichant le lieu où il vit à Dubaï dans des maisons jumelées avec aussi des photos dans sa vie privée de sa compagne pour le provoquer. L’auteur d’Omerta vient également de s’en prendre à la famille du DUC après la sortie de son dernier single.

En plus de son actualité chargée du moment avec la programmation d’un concert à l’Accor Arena et la sortie de ses deux nouveaux singles “Méchant” ainsi que “Bercy“, Maes n’oublie pas de s’en prendre à Booba qui vient par ailleurs de dévoiler un nouveau titre baptisé “Signé”. La guerre entre les deux stars du rap français vient en effet de reprendre, l’interprète de Fetty Wap a décidé de balancer des vidéos de l’ancienne compagne de Kopp.

Maes affiche la mère des enfants de Booba

Toujours aussi actif sur Instagram, Maes enchaine les stories contre Booba avec une vidéo de la mère de Luna et Omar, ses deux enfants, en compagnie d’un homme en train de l’embrasser langoureusement accompagnée du message “J’avoue, c’est chaud, voir sa femme avec un autre homme… Je comprends pourquoi tu as sombré dans la coke Thitia.. #LaMèreAOmar”. L’artiste du 93 a poursuivi dans une story avec une photo de l’ex-femme de son rival avec encore un autre homme ainsi que la légende, “En vrai, on ne sait même pas si ce sont tes enfants #CestLeMetisseeeyyy“.

Un gros tacle de Maes auquel Booba avait déjà expliqué ne pas être affecté par ce type de provocation, car il n’est plus en couple avec la mère de ses enfants depuis longtemps. Les chanteurs ont également commencé une lutte des chiffres sur les scores des singles “Méchant” et “Signé” sortis à quelques jours d’intervalles. B2O s’est félicité d’avoir été N°1 des tendances musique sur Youtube, le clip de son titre affiche 1,7 million de visionnages alors que le Sevranais a pris la deuxième place des tendances avec le clip de son morceau totalisant 700 000 vues en trois jours d’exploitation sur la plateforme.

Le conflit entre les deux artistes ne semble dont pas près de trouver une issue et un apaisement des tensions n’est visiblement pas d’actualité.