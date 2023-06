Maes s’entoure d’un imposant service de sécurité en public

Maes présente ses impressionnants gardes du corps

Très actif depuis le début de l’année, Maes a fait le bonheur de son public avec l’album “Omerta” certifié disque d’or puis cette semaine en annonçant son concert à venir à l’Accor Arena le 16 février 2024 accompagné de la sortie d’un feestyle nommé “Bercy” puis de l’inédit “Méchant“.

Productif ces derniers mois, le rappeur du 93 vient de dévoiler le clip du single “Méchant” réalisé par Hustler Game Premium qui vient s’ajouter à la tracklist du projet Omerta et cumule déjà plus de 500 000 visionnages en deux jours sur Youtube. Dans ce visuel, Maes apparait en totale décontraction avec un large sourire en train d’ambiancer tout un quartier avec sa musique dans un style musical qui s’adapte à la période estivale du moment et pourrait être un futur tube de l’été.

Le rappeur du 93 ne néglige pas sa sécurité

En marge de cette actualité, Maes enchaine les showcases pour présenter sur scène les extraits de son dernier opus à ses fans et interpréter en live les classiques de sa discographique. Lors de ses déplacements, l’artiste originaire de Sevran prend soin de toujours bien s’entourer pour assurer sa protection. En effet, l’auteur d’Omerta a perdu son manager Batzo au mois de décembre dernier, abattu dans un règlement de compte et a décidé de ne pas négliger sa sécurité pour éviter une mauvaise mésaventure.

Sur les images de son arrivée au Muay Thai Grand Prix pour un showcase, Maes s’est affiché avec plusieurs gardes du corps vêtus en MJK, la marque de son défunt manager Batiré Mendy qui était président de la société au slogan “Endless Fight” afin de rendre hommage à ce dernier.

