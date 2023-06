Rohff révèle les vérités du passager de la voiture conduite par Nahel

Alors que l’un des passagers du véhicule conduit par Nahel, tué par un agent de police au volant de sa voiture, est recherché par la police pour avoir pris la fuite après l’accident, celui-ci s’est confié sur ce drame dans un message relayé par Rohff.

Après avoir réagi face aux images de l’incident en espérant que le policier incriminé soit puni pour avoir abattu le jeune homme de 17 ans, Rohff a décidé de diffuser la version des faits décrite par l’un des témoins de cette tragédie, le troisième passager de la voiture conduite par Nahel. Il a échappé aux forces de l’ordre en prenant la fuite à pied au moment de l’accident et il vient de livrer un effroyable témoignage.

“Nahel a lâché le frein et la voiture a avancé”

“Le 3ème passager de la voiture conduit par (Nahel 17ans exécuté à bout portant par un policier hors de danger ) nous apprend ceci” décrit Housni sur Twitter pour présenter le message suivant qui contient des nombreuses fautes d’orthographe, mais retranscrit l’horreur de la scène :

“La vraie histoire parce que les réseaux de mer*e, ils ne savent rien du tout. On a fait un refus d’obtempérer, c’est vrai ça, mais l’ont s’est arrêté. On a essayé de fermer la fenêtre pour qu’ils ne nous tapent pas, j’ai réussi à fermer les trois fenêtres, les deux de derrière et la mienne côté passager, Nael a essayé de fermer sa fenêtre, le motard a mis sa main, la fenêtre est redescendue, il lui a mis quatre coups de crosse dans la tête. Nael, sa tête a tourné sans faire exprès, la voiture était déjà démarrée, mais la vitesse était déjà mise quand il se faisait taper par la police, il a lâché le frein et la voiture a avancé, du coup le policier a tiré, il a réussi à être avec nous encore trois secondes, il a réussi à claxonner à la voiture (…) son pied était encore sur l’accélérateur, j’ai vu qu’ont allé tout droit dans le mur, je l’ai regardé et d’un coup, j’ai vu, il tremblait, j’ai essayé de le réveiller pour partir, j’ai vu qu’il ne parlait pas, il ne bougeait pas et j’ai couru”.

