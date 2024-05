L’avis de Nassourdine Imavov sur les critiques contre Ciryl Gane

Nassourdine Imavov défend Gane face aux critiques : « Les gens oublient vite ce qu’on a fait ».

Malgré la fin de leur collaboration à la MMA Factory, Nassourdine Imavov et Ciryl Gane conservent une forte amitié. Le premier nommé a d’ailleurs pris la défense du second, cible de nombreuses critiques ces derniers mois, le combattant de MMA français d’origine daghestanaise s’est exprimé sur le sujet dans un entretien avec le média La Sueur.

Ciryl Gane soutenu par Nassour Imavov face aux détracteurs !

Anciens coéquipiers au sein de la MMA Factory, Imavov et Gane ont tissé des liens qui perdurent malgré leur séparation professionnelle. L’athlète du VENUM training camp qui a quitté l’équipe de Fernand Lopez, garde en mémoire les précieux moments d’entraînement partagés avec « Bon Gamin » et a décidé de lui apporter de la force dans sa dernière interview en revenant sur les conséquences de la défaite contre Jon Jones au mois de mars 2023.

En effet dans sa prise de parole, Imavov a choisi de s’exprimer pour soutenir son ancien partenaire d’entraînement, victime d’une vague de critiques depuis sa défaite expéditive face à Jon Jones, « Les gens ne retiennent que le dernier combat », déplore-t-il avant d’expliquer : « Si tu perds, tout ce que tu as accompli avant est effacé. On dirait que Ciryl Gane a débuté en MMA et a directement combattu Jon Jones par magie. Mais combattre Jon Jones est déjà un exploit en soi, il y a différents niveaux dans ce sport. Certains affirment qu’ils monteraient, eux aussi, dans la cage pour affronter Jones pour 2 millions de dollars, mais c’est faux. Pour cette somme, la plupart se contenteraient de se faire battre. ».

Imavov pointe du doigt la sévérité excessive des fans français envers les combattants français de MMA et plaide pour une plus grande indulgence du public en faisant la comparaison avec sa défaite aux critiques après sa défaite face à Sean Strickland : « Certains disaient que je n’avais pas le niveau pour l’UFC, comme pour Ciryl. Les gens oublient vite ce qu’on a accompli. ». Il fait le constat déplorable que les fans sont parfois trop durs avec les athlètes et font abstraction des efforts fournis pour arriver à ce niveau.

Classé 8ème de sa catégorie, Nassour Imavov fera son retour dans l’octogone le 8 juin prochain pour affronter le 4ème du classement des poids moyens, le redoutable Jared Cannonier. Il s’est dit « très confiant » avant ce combat. Quant à Ciryl Gane, son prochain adversaire devrait être annoncé très prochainement.