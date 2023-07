Nahel : Maes, Soso Maness outrés par le somme astronomique reversée au policier

La somme récoltée grâce à la cagnotte mise en place pour soutenir le policier responsable du tir mortel sur le jeune Nahel scandalise Maes, Soso Maness et de nombreuses personnes qui ne cautionnent absolument pas cette action en faveur de l’agent ayant abattu l’adolescent de 17 ans à Nanterre.

Le policier qui a tué Nahel millionnaire !

Près d’une semaine après les événements, le drame continue de faire les gros titres en France. Nahel a été tué le mardi 27 juin par un policier suite à un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier. Cette tragédie a touché de nombreuses personnalités, plusieurs rappeurs tels que Rohff ont participé à la marche blanche en hommage à la victime, et d’autres artistes comme Maes se sont exprimés sur cette affaire en espérant que l’auteur de cet acte soit sévèrement puni par la loi. Dans le même temps, une vague d’émeutes a éclaté ces derniers jours dans différentes régions du pays pour exprimer la colère d’une partie de la population face aux abus policiers.

Face aux preuves accablantes fournies par la vidéo, le responsable de la mort de Nahel a été mis en examen pour homicide volontaire par les enquêteurs et placé en détention provisoire. Son avocat a affirmé qu’il éprouve des remords et présente ses excuses aux proches de la victime. “Les premiers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon, et les derniers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille. (…) Il est dévasté (…) Il n’a pas voulu tuer”, a-t-il déclaré à BFM TV au sujet de son client. Afin de soutenir le représentant de l’ordre, Jean Messiha a lancé une cagnotte sur Internet pour le soutenir, ainsi que ses proches. Celle-ci vient d’atteindre la somme astronomique d’un million d’euros, tandis que la cagnotte mise en place pour venir en aide à la famille de Nahel vient tout juste de dépasser les 170 000 euros. Cette situation a dégoûté des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, dont Maes et Soso Maness, qui ont vivement réagi.

“Tuer, aller en prison et en ressortir millionnaire, ça ressemble plus à la vie d’un voyou que celle d’un héros” a commenté Soso Maness dans une story. Maes a également réagi sur Instagram en publiant une capture d’écran d’un tweet annonçant le million d’euros atteint pour la cagnotte en faveur du policier, accompagnée d’émoticônes exprimant son dégoût.